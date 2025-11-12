Сегодня 12 ноября 2025
AMD представила Ryzen 5 7500X3D — шестиядерник с расширенным кешем за $269 для бюджетных геймерских ПК

Компания AMD официально представила процессор Ryzen 5 7500X3D для среднебюджетных игровых ПК. Новинка оценена всего в $269 и, как и все другие процессоры серии Ryzen 7000X3D, предлагает дополнительный кеш 3D V-Cache, что обеспечивает значительное повышение производительности в играх.

Источник изображений: AMD

Ryzen 5 7500X3D представляет собой шестиядерный процессор с двенадцатью потоками, построенный на архитектуре Zen 4. Базовая тактовая частота составляет 4,0 ГГц, а максимальная Boost-частота — 4,5 ГГц. Уровень TDP составляет всего 65 Вт, так что новинка подойдёт и для довольно компактных игровых сборок — проблем с охлаждением возникнуть не должно. Новинка располагает 6 Мбайт кеша второго уровня и 96 Мбайт кеша третьего уровня, который складывается из 32 Мбайт базового кеша на процессорном кристалле и 64 Мбайт на дополнительном кристалле 3D V-Cache.

Ryzen 5 7500X3D фактически является более доступной версией 299-долларового Ryzen 5 7600X3D, от которого, помимо цены, отличается более низкой тактовой частотой: базовая у старшей модели выше на 100 МГц, а Boost-частота — на 200 МГц. Но вместе с тем Ryzen 5 7600X3D обладал довольно ограниченной доступностью — найти этот процессор можно было далеко не везде. Возможно, с Ryzen 5 7500X3D ситуация будет лучше.

AMD позиционирует Ryzen 5 7500X3D в качестве альтернативы таким процессорам, как Core i5-14600K и Core Ultra 5 245KF. Согласно собственным тестам AMD, её новый процессор в среднем быстрее Core Ultra 5 245KF на 22 % в десятке соревновательных игр в разрешении 1080p. Наибольший разрыв наблюдается в PUBG — 42 %. А в наборе из двадцати AAA-игр AMD заявляет о превосходстве в среднем на 13 % над Core Ultra 5 245KF. С «народным» Core i5-14600K разница у новинки AMD меньше, но всё равно заметная — в среднем 8–12 %.

AMD не уточнила, когда Ryzen 5 7500X3D поступит в продажу, но вряд ли ждать придётся долго — обзоры новинки уже начали появляться на профильных ресурсах, а обычно они как раз предвещают старт продаж.

Теги: amd, ryzen 7000x3d, процессор, 3d v-cache, zen 4
