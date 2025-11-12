Сегодня 13 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI представила GPT-5.1 — ChatGPT ста...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI представила GPT-5.1 — ChatGPT станет умнее и приятнее в общении

Компания OpenAI внезапно выпустила GPT-5.1 — обновлённую версию своей флагманской модели искусственного интеллекта. Сам разработчик называет свежую версию обновлением, которое «делает ChatGPT более умным и приятным в общении». Вместе с новыми моделями OpenAI расширила настройки ChatGPT.

Источник изображений: OpenAI

Источник изображений: OpenAI

Новая ИИ-модель вышла в двух версиях: GPT-5.1 Instant и GPT-5.1 Thinking. Первая из них, согласно описанию OpenAI, более «тёплая, интеллектуальная и лучше следует вашим инструкциям», чем её предшественница, а вторая «теперь легче понимает и быстрее выполняет простые задачи, а также более настойчива в решении сложных». Как и в случае с GPT-5, запросы пользователей ChatGPT в большинстве случаев будут автоматически передаваться на обработку той или иной модели. Возможность выбрать нужную версию вручную также сохранится.

Две новые модели начнут появляться у пользователей ChatGPT на этой неделе — сначала у платных подписчиков всех тарифов, а затем и у обычных пользователей. При этом старые GPT-5 останутся доступны в течение трёх месяцев в раскрывающемся меню устаревших моделей ChatGPT, после чего исчезнут. Также OpenAI пообещала в будущем обновить GPT-5 Pro до GPT-5.1 Pro. Новые модели появятся и в API для сторонних приложений.

Но одним лишь выпуском новых моделей OpenAI не ограничилась. В рамках обновления компания также заявила, что расширит набор предустановленных личностей ChatGPT, от которых зависит разговорный тон бота. Полный список опций теперь включает: «По умолчанию», «Профессиональный», «Дружелюбный», «Откровенный», «Эксцентричный», «Эффективный», «Занудный» и «Циничный». OpenAI также сообщила, что начнёт «эксперимент по поиску новых способов тонкой настройки стиля ChatGPT непосредственно в настройках», к которому некоторые пользователи получат доступ уже на этой неделе.

«С более чем 800 миллионами пользователей ChatGPT мы уже давно прошли этап универсального подхода», — написал Фиджи Симо (Fidji Simo), генеральный директор компании по приложениям, в среду в посте на Substack.

Хотя генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в августе с большим энтузиазмом анонсировал GPT-5, релиз не оправдал ожиданий. Многие пользователи ChatGPT остались не впечатлены, особенно ухудшением некоторых аспектов работы ИИ, и выразили разочарование решением OpenAI сделать GPT-5 стандартной моделью для ChatGPT, убрав все предыдущие. Давление было настолько сильным, что OpenAI решила вернуть GPT-4o в качестве опции уже на следующий день после запуска GPT-5.

Объявление о выпуске GPT-5.1 последовало всего через несколько недель после того, как OpenAI запустила свой веб-браузер на базе искусственного интеллекта ChatGPT Atlas. Он имеет «режим агента», который в настоящее время доступен только пользователям ChatGPT Plus и Pro, и работает аналогично инструменту Operator компании, выполняя действия в браузере от имени пользователей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI научила GPT-5 лучше выявлять психические и эмоциональные расстройства пользователей
OpenAI не выпустит GPT-6 до конца 2025 года
OpenAI представила GPT-5-Codex — версию GPT-5 с динамическим мышлением для агентного программирования
Большинство людей оказалось неспособно различить музыку, созданную ИИ и человеком
Google ответит в суде за тайную слежку за пользователями через ИИ-помощника Gemini
Основатели Fireflies.ai целый год выдавали себя за ИИ — теперь стартап стоит $1 млрд
Теги: openai, gpt-5.1, chatgpt, ии, gpt-5
openai, gpt-5.1, chatgpt, ии, gpt-5
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен первый российский человекоподобный робот с ИИ — на презентации он рухнул после пары шагов
Учёные отделили память ИИ от его способности рассуждать — и вот что из этого вышло
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
Обновление Windows 11 предлагает новое меню «Пуск» и устраняет проблему клонирования диспетчера задач
Хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit получил хардкорный режим и достиг миллиона проданных копий — разработчики «в полном шоке» 44 мин.
OpenAI представила GPT-5.1 — ChatGPT станет умнее и приятнее в общении 48 мин.
Разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 рассказали, как будут улучшать игру до конца 2025 года 3 ч.
Российский корпоративный центр сертификации SafeTech CA получил масштабное обновление 4 ч.
«Безмерно благодарны вам»: продажи Kingdom Come: Deliverance 2 взяли новую высоту 5 ч.
Nintendo показала первый трейлер фильма «Галактика Супер Марио в кино» — фанаты в восторге 6 ч.
Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку — она обманула более миллиона человек в 120 странах 6 ч.
Большинство людей оказалось неспособно различить музыку, созданную ИИ и человеком 6 ч.
Утечка подтвердила научно-фантастический соревновательный шутер Project Scout от Ubisoft — первые скриншоты и подробности 7 ч.
Google ответит в суде за тайную слежку за пользователями через ИИ-помощника Gemini 8 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование стильного корпуса 1stplayer GM7: сталь, пластик, два стекла 4 мин.
Valve представила игровой контроллер Steam Controller с трекпадами и магнитными стиками 44 мин.
От ИИ ЦОД до роботов: AMD анонсировала долгосрочную стратегию роста 49 мин.
Valve представила Steam Frame — VR-шлем с фовеальным рендерингом и поддержкой всей библиотеки Steam 2 ч.
Kioxia выпустила SSD Exceria Basic PCIe 4.0 — до 2 Тбайт и до 7300 Мбайт/с 2 ч.
Все роботы с ИИ провалили тесты на безопасность для человека 2 ч.
МТС ускорит отключение 3G — россияне почти перестали использовать смартфоны без LTE 2 ч.
Even Realities представили смарт-очки Even G2 и смарт-кольцо R1 для управления ими 3 ч.
В Париже открылась фотовыставка «Мир, я и ты» — на ней вручили награды победителям фотоконкурса Huawei Xmage Awards 2025 5 ч.
Акции AMD взлетели на 10 %: Лиза Су убедила инвесторов, что расходы на ИИ — «правильная ставка» 5 ч.