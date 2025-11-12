OpenAI представила GPT-5.1 — ChatGPT станет умнее и приятнее в общении

Компания OpenAI внезапно выпустила GPT-5.1 — обновлённую версию своей флагманской модели искусственного интеллекта. Сам разработчик называет свежую версию обновлением, которое «делает ChatGPT более умным и приятным в общении». Вместе с новыми моделями OpenAI расширила настройки ChatGPT.

Новая ИИ-модель вышла в двух версиях: GPT-5.1 Instant и GPT-5.1 Thinking. Первая из них, согласно описанию OpenAI, более «тёплая, интеллектуальная и лучше следует вашим инструкциям», чем её предшественница, а вторая «теперь легче понимает и быстрее выполняет простые задачи, а также более настойчива в решении сложных». Как и в случае с GPT-5, запросы пользователей ChatGPT в большинстве случаев будут автоматически передаваться на обработку той или иной модели. Возможность выбрать нужную версию вручную также сохранится.

Две новые модели начнут появляться у пользователей ChatGPT на этой неделе — сначала у платных подписчиков всех тарифов, а затем и у обычных пользователей. При этом старые GPT-5 останутся доступны в течение трёх месяцев в раскрывающемся меню устаревших моделей ChatGPT, после чего исчезнут. Также OpenAI пообещала в будущем обновить GPT-5 Pro до GPT-5.1 Pro. Новые модели появятся и в API для сторонних приложений.

Но одним лишь выпуском новых моделей OpenAI не ограничилась. В рамках обновления компания также заявила, что расширит набор предустановленных личностей ChatGPT, от которых зависит разговорный тон бота. Полный список опций теперь включает: «По умолчанию», «Профессиональный», «Дружелюбный», «Откровенный», «Эксцентричный», «Эффективный», «Занудный» и «Циничный». OpenAI также сообщила, что начнёт «эксперимент по поиску новых способов тонкой настройки стиля ChatGPT непосредственно в настройках», к которому некоторые пользователи получат доступ уже на этой неделе.

«С более чем 800 миллионами пользователей ChatGPT мы уже давно прошли этап универсального подхода», — написал Фиджи Симо (Fidji Simo), генеральный директор компании по приложениям, в среду в посте на Substack.

Хотя генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в августе с большим энтузиазмом анонсировал GPT-5, релиз не оправдал ожиданий. Многие пользователи ChatGPT остались не впечатлены, особенно ухудшением некоторых аспектов работы ИИ, и выразили разочарование решением OpenAI сделать GPT-5 стандартной моделью для ChatGPT, убрав все предыдущие. Давление было настолько сильным, что OpenAI решила вернуть GPT-4o в качестве опции уже на следующий день после запуска GPT-5.

Объявление о выпуске GPT-5.1 последовало всего через несколько недель после того, как OpenAI запустила свой веб-браузер на базе искусственного интеллекта ChatGPT Atlas. Он имеет «режим агента», который в настоящее время доступен только пользователям ChatGPT Plus и Pro, и работает аналогично инструменту Operator компании, выполняя действия в браузере от имени пользователей.