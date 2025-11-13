Valve добавит поддержку Android-игр в Steam вместе с VR-гарнитурой

Valve объявила о запуске собственной VR-гарнитуры Steam Frame в следующем году, которая получит чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и будет работать под управлением операционной системы SteamOS. Параллельно с этим компания добавит поддержку игр и приложений для Android в рамках платформы Steam, что может существенно расширить игровой ассортимент.

Steam Frame сможет запускать APK-файлы, уже используемые в Android-устройствах, включая VR-гарнитуры Meta✴ Quest, работающие на операционной системе на базе Android. По информации 9to5Google со ссылкой на издание The Verge, для запуска таких приложений не потребуется совместимость через Proton, так как благодаря архитектуре Arm нового процессора игры будут работать на Steam Frame напрямую и с высокой производительностью. Разработчики получат комплекты разработчика (developer kits) для упрощения переноса своих проектов с Meta✴ Quest и других платформ, хотя, по предварительным данным, дополнительные усилия для портирования будут минимальны.

В Valve подтвердили готовность предоставлять официальные инструменты для разработки студиям, которые работают над контентом для аналогичных устройств. При этом в компании акцентировали внимание на игровом сегменте, давая понять, что хотя неигровое программное обеспечение и присутствует в Steam (например, Wallpaper Engine и Blender), массового появления в каталоге Android-приложений, не связанных с играми, не планируется. По словам представителей компании, такие сервисы, как виртуальные голосовые чаты, целесообразнее интегрировать через встроенный браузер. Однако для энтузиастов будет сохранена возможность ручной установки любых APK-файлов непосредственно на гарнитуру, что предоставляет пользователям полную свободу в выборе контента.