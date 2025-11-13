На строительство ЦОД в этом году будет потрачено больше, чем на разведку новых месторождений нефти

Углеводородное топливо остаётся основным источником энергии для человечества, поэтому весьма символично, что относительно недавно зародившийся бум искусственного интеллекта в сжатые сроки позволил расходам на строительство центров обработки данных оказаться выше, чем затраты на поиск новых месторождений нефти.

В общей сложности на строительство новых ЦОД в этом году будет потрачено $580 млрд, как отмечается в отчёте Международного энергетического агентства (IEA). На нужды разведки новых месторождений нефти при этом будет потрачено на $40 млрд меньше. К концу десятилетия энергопотребление ориентированных на ИИ центров обработки данных вырастет в пять раз, превысив текущее энергопотребление ЦОД всех типов в два раза. Последние также увеличат своё энергопотребление, но прирост не будет таким заметным.

По оценкам IEA, основной прирост энергопотребления придётся на США, которым достанется половина этой величины, остальное увеличение распределят между собой Европа и Китай. Основная часть новых ЦОД строится в непосредственной близости от городов с численностью населения более 1 млн человек. Половина из строящихся ЦОД рассчитана на потребление более 200 МВт, в основном новые ЦОД строятся рядом с уже имеющимися. Нехватка источников электроэнергии для подобных объектов ощущается во многих случаях. Очереди на присоединение к электросетям растягиваются на десять лет в некоторых случаях, как на севере американского штата Вирджиния. В ирландском Дублине квота на подключения распределена вплоть до 2028 года.

По данным агентства, компоненты для строительства энергетической инфраструктуры тоже становятся дефицитным товаром, замедляя процесс модернизации под нужды ИИ. Некоторые компании начали разработку твердотельных трансформаторов, которые лучшее соответствуют современным требованиям к энергетической инфраструктуре. Тем не менее, их массовое применение начнётся от силы через год или два.

По прогнозам IEA, уже к 2035 году возобновляемые источники электроэнергии начнут доминировать в структуре энергоснабжения новых ЦОД, независимо от изменений в политике «озеленения» энергетики большинства стран. В ближайшие десять лет возобновляемые источники обеспечат ЦОД примерно 400 ТВт·ч электроэнергии, тогда как на долю природного газа придётся только 220 ТВт·ч. Модульные ядерные реакторы в случае своей успешной экспансии обеспечат ещё 190 ТВт·ч электроэнергии для питания ЦОД.