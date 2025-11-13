Сегодня 13 ноября 2025
Создатели Lineage и Guild Wars анонсировали MMORPG во вселенной Horizon от Sony — первый геймплей и подробности Horizon Steel Frontiers

Вслед за чередой слухов и утечек южнокорейский издатель и разработчик NCSoft, (Lineage, Guild Wars, Throne and Liberty) всё-таки представил MMORPG во вселенной постапокалиптических экшенов Horizon от Guerrilla Games.

Источник изображения: NCSoft

Источник изображения: NCSoft

Проект называется Horizon Steel Frontiers. Игрокам в роли охотников на машин предстоит отправиться в путешествие по открытому миру Мёртвых земель (Deadlands), населённому тысячами других пользователей.

Геймеры могут как работать сообща для устранения роботов совместными усилиями, так и состязаться с враждебными племенами за ресурсы. Первый геймплей Horizon Steel Frontiers можно наблюдать в сопровождавшем анонс трейлере.

Разработчики позиционируют Horizon Steel Frontiers прежде всего как игру об охоте на стальных монстров. Боевая система спроектирована с оглядкой на основную франшизу, но, судя по трейлеру, также черпает вдохновение из серии Monster Hunter.

Обещают ожесточённое приключение с элементами выживания, широкие возможности редактора персонажа (вплоть до выбора племени), масштабные рейды, смесь кооперации и конкуренции. Запись презентации игры прикреплена ниже.

По мнению руководителя Guerrilla Ян-Барт ван Бика (Jan-Bart Van Beek), жанр MMORPG идеально подходит вселенной Horizon. Сотрудники студии уже оценили Steel Frontiers и остались в восторге.

Horizon Steel Frontiers создаётся в партнёрстве с Guerrilla Games по лицензии от Sony Interactive Entertainment «специально для мобильных» устройств на базе iOS и Android, но также выйдет на ПК (Purple). Сроки релиза не уточняются.

Источники:

