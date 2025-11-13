Baidu представила фирменные чипы M100 и M300 для обучения и запуска ИИ-моделей

Компания Baidu представила на технологической конференции Baidu World 2025 в Пекине два новых ИИ-чипа, разработанных её подразделением Kunlunxin Technology, которые, как утверждается, помогут обеспечить китайские компании мощными, недорогими и контролируемыми внутри страны вычислительными мощностями, пишет ресурс SCMP.

Baidu сообщила, что чип M100, предназначенный для повышения эффективности инференса (запуска уже обученных нейросетей) в моделях, использующих метод смешивания экспертов, выйдет в начале 2026 года. В свою очередь, чип M300, предназначенный для инференса и обучения сверхбольших мультимодальных моделей с триллионами параметров, выйдет в начале 2027 года.

Шен Доу (Shen Dou), исполнительный вице-президент Baidu и президент ее облачного подразделения, заявил, что новинки обеспечат «мощные, недорогие и управляемые вычислительные мощности с использованием ИИ» для поддержки усилий Китая по реализации самообеспеченности с помощью ИИ.

Baidu сообщила о планах выпустить в первой половине следующего года суперузел Tianchi256, включающий 256 чипов Kunlun P800, что, как ожидается, обеспечит более чем 50-процентный прирост производительности при обслуживании систем искусственного интеллекта по сравнению с предыдущим кластером. Во второй половине 2026 года планируется выпустить обновленную версию Tianchi512, в которую будут интегрированы 512 чипов.

Также компания представила мультимодальную ИИ-модель Ernie 5.0 с 2,4 трлн параметров. Эта модель в два раза больше по размеру, чем недавно выпущенные Alibaba Qwen3-Max и Moonshot AI серии Kimi K2, которые входят в число лучших в мире ИИ-систем с более чем 1 трлн параметров, отметил SCMP.

Основатель и генеральный директор Baidu Робин Ли Яньхун (Robin Li Yanhong) заявил в ходе мероприятия, что ИИ-индустрия «крайне нездорова» из-за непропорционально высокого вознаграждения разработчиков чипов и базовых ИИ-моделей, подразумевая такие компании, как Nvidia и OpenAI.