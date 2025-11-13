Сегодня 13 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Asus предупредила, что поднимет цены на ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus предупредила, что поднимет цены на ПК, если дефицит DRAM и NAND сохранится

Asus предупредила, что ей, возможно, придётся повысить цены на все свои ПК, если на рынке останется нехватка компонентов памяти DRAM и NAND. Об этом заявил в интервью тайваньской газете Liberty Times один из двух руководителей компании Ху Шубинь (Hu Shubin).

При формировании цен для каналов дистрибуции Asus будет учитывать затраты, партнёров по дистрибуции и потребительский спрос — это повлечёт корректировку ассортимента товаров и умеренное изменение цен на них, отметил господин Ху. Это значит, что рост отраслевых издержек скажется на розничных ценах продукции Asus, которую видит конечный потребитель. Если растёт цена на DRAM, то и ПК с 16, 32 или 64 Гбайт памяти DDR5 будут дорожать — разница может доходить до сотен долларов.

За последний год цены на DRAM подскочили на 171,8 %, и теперь оперативная память оказалась одним из наиболее ценных компонентов. Более того, уже сейчас поставщикам обещают лишь 70 % исполнения заказов, а небольших OEM-производителей и дистрибьюторов предупредили, что к I кварталу 2026 года этот показатель грозит снизиться до 35–40 %. Вслед за DRAM дорожает и NAND: за последние полгода спрос на неё удвоился. Цена на терабитную TLC NAND подскочила с $4,80 в июле до $10,70 в октябре 2025 года, сообщил недавно гендиректор Phison Кхейн-Сенг Пуа (Khein-Seng Pua). Вдвое выросли спотовые цены на MLC и QLC.

Цены на DRAM и NAND, как ожидается, будут колебаться совместно, и если теперешний их дефицит сохранится, то подорожает и готовая OEM-продукция. В Phison допускают, что нехватка NAND может продлиться до десяти лет, а с DRAM ясности нет вообще. Потребителям останется только наблюдать, как дорожают компьютеры — Asus же пока радикальных решений не приняла.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Цены на флеш-память взлетят на 40–50 %: все производители сократили выпуск NAND
Дешёвая память закончилась: цены на DDR4 и DDR5 удвоились всего за пару месяцев и продолжат расти
Цены на серверную DRAM подскочили на 50 % из-за дефицита — выполняется лишь 70 % заказов
GlobalFoundries рассчитывает тоже извлечь выгоду из бума ИИ
OpenAI сжигает миллиарды и зарабатывает крохи — окупаемость может наступить лишь через десять лет
Foxconn ожидает, что в следующем году поставки ИИ-серверов удвоятся
Теги: asus, пк, цены, dram, nand, память
asus, пк, цены, dram, nand, память
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
Российские компании начнут штрафовать за непереход на отечественное ПО
Китайцы первыми в мире добыли редкоземельные металлы из растений
В Steam стартовали предзаказы Escape from Tarkov — до релиза игра доступна со скидкой 25 % 4 мин.
Google передумала блокировать установку приложений в Android из сторонних источников, но только для опытных пользователей 10 мин.
Нестареющая классика: суперкомпьютеры продолжат исправлять ошибки квантовых вычислений на QPU IBM 23 мин.
Ирландия запустила расследование деятельности X из-за проблем с модерацией контента 35 мин.
В «Google Сообщениях» появятся упоминания в групповых RCS-чатах 38 мин.
«Перешли черту»: GSC Game World обвинила в плагиате разработчиков кооперативного шутера Misery, вдохновлённого S.T.A.L.K.E.R. 47 мин.
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте 54 мин.
Российский рынок ИИ показал мощный рост, но до США и Китая ему очень далеко 55 мин.
Самая узнаваемая песня в Fallout 4 пропала из игры с выходом юбилейного издания 2 ч.
Sony анонсировала первую за четыре года новую Ratchet & Clank, но есть нюанс — это мобильный мультиплеерный шутер 4 ч.
Asus предупредила, что поднимет цены на ПК, если дефицит DRAM и NAND сохранится 1 мин.
Baidu представила фирменные чипы M100 и M300 для обучения и запуска ИИ-моделей 4 мин.
Valve уже знает, какой будет Steam Deck 2 — и специально тянет с её выпуском 6 мин.
IBM представила первый отказоустойчивый квантовый процессор «Гагара» (Loon) — он призван изменить мир 8 мин.
Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F7 и Redmi Note 14 сочетают высокую производительность со стильным дизайном 17 мин.
До квантового преимущества рукой подать: IBM представила «Козодоя» — квантовый процессор нового поколения 24 мин.
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна 36 мин.
Anthropic инвестирует $50 млрд в американскую ИИ-инфраструктуру 2 ч.
Праздник для сборщиков ПК: AeroCool объявляет о масштабной распродаже компонентов и аксессуаров 3 ч.
«Группа Астра» представила семейство ПАК XPlatform для построения ИТ-инфраструктуры «под ключ» 4 ч.