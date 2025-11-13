Сегодня 13 ноября 2025
Asus предупредила, что поднимет цены на ПК, если дефицит DRAM и NAND сохранится

Asus предупредила, что ей, возможно, придётся повысить цены на все свои ПК, если на рынке останется нехватка компонентов памяти DRAM и NAND. Об этом заявил в интервью тайваньской газете Liberty Times один из двух руководителей компании Ху Шубинь (Hu Shubin).

При формировании цен для каналов дистрибуции Asus будет учитывать затраты, партнёров по дистрибуции и потребительский спрос — это повлечёт корректировку ассортимента товаров и умеренное изменение цен на них, отметил господин Ху. Это значит, что рост отраслевых издержек скажется на розничных ценах продукции Asus, которую видит конечный потребитель. Если растёт цена на DRAM, то и ПК с 16, 32 или 64 Гбайт памяти DDR5 будут дорожать — разница может доходить до сотен долларов.

За последний год цены на DRAM подскочили на 171,8 %, и теперь оперативная память оказалась одним из наиболее ценных компонентов. Более того, уже сейчас поставщикам обещают лишь 70 % исполнения заказов, а небольших OEM-производителей и дистрибьюторов предупредили, что к I кварталу 2026 года этот показатель грозит снизиться до 35–40 %. Вслед за DRAM дорожает и NAND: за последние полгода спрос на неё удвоился. Цена на терабитную TLC NAND подскочила с $4,80 в июле до $10,70 в октябре 2025 года, сообщил недавно гендиректор Phison Кхейн-Сенг Пуа (Khein-Seng Pua). Вдвое выросли спотовые цены на MLC и QLC.

Цены на DRAM и NAND, как ожидается, будут колебаться совместно, и если теперешний их дефицит сохранится, то подорожает и готовая OEM-продукция. В Phison допускают, что нехватка NAND может продлиться до десяти лет, а с DRAM ясности нет вообще. Потребителям останется только наблюдать, как дорожают компьютеры — Asus же пока радикальных решений не приняла.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
