Backblaze назвала самые надёжные жёсткие диски — и те, что ломаются чаще других

Backblaze, которая предоставляет услуги облачного хранения данных, представила отчёт по отказам жёстких дисков за III квартал 2025 года. Компания назвала четыре модели HDD, которые ни разу за весь квартал не отметились выходом из строя, и три модели с аномально высоким уровнем отказов.

Перед подробным изложением отчёта Backblaze дала развёрнутый ответ на очевидный вопрос: а что вообще считается выходом жёсткого диска из строя? Как оказалось, для этого используются программы Smartmontools и Drive Sentinel, которые каждые несколько минут обращаются к SMART-показателям дисков и передают данные в централизованную базу Drive Stats. Если диск выдаёт ошибки чтения и не может восстановить данные, то получает пометку как неисправный. Если сбой произошёл на сервере с SATA-накопителями, такой диск сразу отключается, а на SAS-сервере это не требуется, потому что они изолируются на уровне архитектуры.

По состоянию на 30 июня 2025 года в Backblaze работали 332 915 дисков, из которых 3970 использовались как загрузочные, а 328 348 использовались для хранения данных. Во II квартале среднегодовая частота отказов по всему парку накопителей компании составляла 1,36 %, а в III квартале подскочила до 1,55 %. Примечательно, что по итогам всего 2024 года этот показатель был 1,57 %; за всю историю наблюдений он сейчас составляет 1,31 % — во II квартале был 1,30 %, а за квартал до этого — снова 1,31 %. Сейчас компания постепенно выводит из обращения диски ёмкостью 4 Тбайт и наращивает парк накопителей ёмкостью от 20 Тбайт — сейчас таких уже 67 939 единиц или 21 % от общего числа.

За прошедшие три месяца ни одного отказа не показали четыре модели: Seagate HMS5C4040BLE640 (4 Тбайт), Seagate ST8000NM000A (8 Тбайт), Toshiba MG09ACA16TE (16 Тбайт) и Toshiba MG11ACA24TE (24 Тбайт). Интересно, что Seagate ST8000NM000A попал в этот список не впервые — в последний раз выход из строя диска этой модели наблюдался в III квартале 2024 года, и то лишь один экземпляр за весь квартал. Наименее же надёжными себя проявили Seagate ST10000NM0086 (10 Тбайт) с AFR 7,97 %, Seagate ST14000NM0138 (14 Тбайт) с 6,86 % и Toshiba MG08ACA16TEY (16 Тбайт) сразу с 16,95 %. Аномальный показатель по последней модели оказался связан с тем, что Backblaze обновляла прошивку на этих дисках, и они попали в статистику как отказавшие, но в текущем квартале этого, вероятно, уже не случится, и статистика по ним улучшится.