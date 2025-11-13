DJI выпустила селфи-дрон Neo 2 за €239 на глобальный рынок, но не в США

В прошлом месяце компания DJI выпустила на рынке Китая селфи-дрон Neo 2. Теперь же производитель объявил о расширении доступности новинки, которая появится в Японии, Канаде, Великобритании и других странах, в которые компания поставляет свою продукцию. Как и в случае с дроном Mavic 4 Pro и экшн-камерой Osmo 360, новый дрон Neo 2 не будет продаваться в США.

«DJI по-прежнему привержена рынку США и обслуживанию наших клиентов, базирующихся в США. Как и многим международным компаниям, нам пришлось скорректировать рыночные стратегии в связи с изменением местных условий и отраслевой среды», — прокомментировал данный вопрос представитель DJI.

Миниатюрный дрон Neo 2 предназначен главным образом для съёмки своего владельца, но способен вести съёмку чего угодно как и более крупные модели потребительских дронов. Он дороже предыдущей модели, но вместе с этим получил ряд важных улучшений, включая систему уклонения от препятствий на основе лидара, скорость следования до 12 м/с (43 км/ч), а также поддержку управления с помощью жестов, благодаря чему пользователь может регулировать расстояние и положение дрона без контроллера.

Для тех, кто предпочитает управлять устройством с помощью контроллера, опционально доступна антенна, но она не требуется для автономного полёта. Что касается автономности, то дрон может летать до 19 минут. Стартовая цена Neo 2 в Китае составила 1499 юаней (около $211). В Европе розничная стоимость Neo 2 начинается с €239, а в Великобритании — с £209.