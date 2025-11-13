Сегодня 13 ноября 2025
Sony разрешила оплачивать покупки в PS Store картами из стран без поддержки PSN — возможно, ненадолго

Портал PSprices, следящий за изменением цен в консольных цифровых магазинах, сообщил о расширении возможностей оплаты товаров в зарубежных регионах PlayStation Store.

Источник изображения: Steam

Как стало известно, с недавних пор (около недели) PlayStation Store начал принимать оплату с банковских карт из стран, где официально цифровой магазин Sony не представлен.

Другими словами, теперь купить игру или оформить подписку PS Plus в турецком, индийском или каком-либо другом зарубежном регионе можно с белорусской, грузинской, казахстанской карт и так далее.

Как уточняют в PSprices, российского региона PS Store и карт российских банков послабления не касаются. В случае отечественного сегмента «по-прежнему ничего не работает».

Источник изображения: PlayStation

Кроме того, существует большая вероятность, что «амнистия» стала результатом бага системы, а не льгот со стороны Sony. Все покупки в рамках новых правил стоит совершать на свой страх и риск.

В случае, если послабления действительно окажутся багом, которым начнут массово пользоваться, Sony может предпринять ответные меры — вплоть до блокировки аккаунта.

Sony ограничила работу российского PS Store весной 2022 года. Заблокировали в том числе оплату покупок местными банковскими картами, в связи с чем многие стали закупаться в зарубежных сегментах обходными путями.

Источник:

Теги: playstation store, ps store, sony interactive entertainment
