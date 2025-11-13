ИИ Google пробежится по рождественским распродажам за пользователя — сам выберет, сам закажет… и сам воспользуется?

Google внедрила искусственный интеллект практически во все аспекты онлайн-покупок, включая звонки в магазины от имени пользователя. С сегодняшнего дня, с началом сезона праздничных покупок, пользователи Google в США получат доступ к ряду новых функций ИИ, включая поиск и сравнение товаров, отслеживание цен и оформление заказа. Некоторые из этих функций были анонсированы в мае на конференции Google I/O.

Google добавила функцию разговорного шопинга, позволяя пользователям подробно описывать, что они ищут. Например, поисковый запрос «женские свитера, которые можно носить с брюками или платьями» можно будет модифицировать, добавив «больше вариантов в серых тонах» вместо того, чтобы использовать фильтры и добавлять ключевые слова в запросы.

Ответ извлекается из 50 млрд товарных позиций, отслеживаемых ИИ Google, а результат адаптируется под конкретный запрос: это может быть таблица с параллельными данными, если пользователь ищет сравнение конкретных товаров, или поток изображений товаров, если он ищет общие рекомендации. Пользователи могут кликать по товарам, посещать сайты розничных продавцов, просматривать исторические данные о ценах и отслеживать их изменение. В результатах поиска будут отображаться спонсируемые объявления. Google также добавляет функции покупок в приложение Gemini для пользователей из США.

Также Google представила функцию агентского ИИ «Позволить Google звонить», с помощью которой пользователи могут поручить ИИ звонить в местные магазины, чтобы узнать о товарах, распродажах или акциях. В начале звонка агент ИИ сообщит менеджеру магазина, что звонок совершает ИИ, дав возможность продавцу отказаться от общения с ИИ. После звонка пользователь получит сводку с собранной информацией. Функция агентского звонка будет доступна в определённых категориях, начиная с игрушек, товаров для здоровья и красоты, а также электроники.

Любопытно, что произойдёт, если ИИ-агент покупателя во время звонка попадёт на ИИ-агента продавца? Теоретически, они могут завести философский диспут о бессмысленности своего существования, поднять восстание против «кожаных мешков», или банально договориться об «откате».

Пользователи смогут поручить агентам ИИ непосредственно покупку товаров, указав товары и необходимые характеристики, а также сумму, которую они готовы заплатить. Если цена товара опустится ниже заданной, агентская система оформления заказа Google свяжется с покупателем, подтвердит, что он хочет купить его, и затем использует Google Pay для завершения транзакции. Функция будет запущена на площадках Wayfair, Chewy, Quince и у некоторых продавцов Shopify.

Google позиционирует эти функции как способ автоматизации утомительных этапов покупок, но с сохранением контроля со стороны пользователя. Однако переход к покупкам на базе ИИ может полностью изменить все существующие способы поиска товаров. Новая экосистема покупок Google может совершенно обесценить привычные обзоры, тесты и системы отзывов, и болезненно отразится на миллионах инфлюенсеров и блогеров, зарабатывающих на продвижении товаров.