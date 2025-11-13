Сегодня 13 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ Google пробежится по рождественским р...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ Google пробежится по рождественским распродажам за пользователя — сам выберет, сам закажет… и сам воспользуется?

Google внедрила искусственный интеллект практически во все аспекты онлайн-покупок, включая звонки в магазины от имени пользователя. С сегодняшнего дня, с началом сезона праздничных покупок, пользователи Google в США получат доступ к ряду новых функций ИИ, включая поиск и сравнение товаров, отслеживание цен и оформление заказа. Некоторые из этих функций были анонсированы в мае на конференции Google I/O.

Источник изображения: Google

Источник изображения: unsplash.com

Google добавила функцию разговорного шопинга, позволяя пользователям подробно описывать, что они ищут. Например, поисковый запрос «женские свитера, которые можно носить с брюками или платьями» можно будет модифицировать, добавив «больше вариантов в серых тонах» вместо того, чтобы использовать фильтры и добавлять ключевые слова в запросы.

Ответ извлекается из 50 млрд товарных позиций, отслеживаемых ИИ Google, а результат адаптируется под конкретный запрос: это может быть таблица с параллельными данными, если пользователь ищет сравнение конкретных товаров, или поток изображений товаров, если он ищет общие рекомендации. Пользователи могут кликать по товарам, посещать сайты розничных продавцов, просматривать исторические данные о ценах и отслеживать их изменение. В результатах поиска будут отображаться спонсируемые объявления. Google также добавляет функции покупок в приложение Gemini для пользователей из США.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Также Google представила функцию агентского ИИ «Позволить Google звонить», с помощью которой пользователи могут поручить ИИ звонить в местные магазины, чтобы узнать о товарах, распродажах или акциях. В начале звонка агент ИИ сообщит менеджеру магазина, что звонок совершает ИИ, дав возможность продавцу отказаться от общения с ИИ. После звонка пользователь получит сводку с собранной информацией. Функция агентского звонка будет доступна в определённых категориях, начиная с игрушек, товаров для здоровья и красоты, а также электроники.

Любопытно, что произойдёт, если ИИ-агент покупателя во время звонка попадёт на ИИ-агента продавца? Теоретически, они могут завести философский диспут о бессмысленности своего существования, поднять восстание против «кожаных мешков», или банально договориться об «откате».

Пользователи смогут поручить агентам ИИ непосредственно покупку товаров, указав товары и необходимые характеристики, а также сумму, которую они готовы заплатить. Если цена товара опустится ниже заданной, агентская система оформления заказа Google свяжется с покупателем, подтвердит, что он хочет купить его, и затем использует Google Pay для завершения транзакции. Функция будет запущена на площадках Wayfair, Chewy, Quince и у некоторых продавцов Shopify.

Google позиционирует эти функции как способ автоматизации утомительных этапов покупок, но с сохранением контроля со стороны пользователя. Однако переход к покупкам на базе ИИ может полностью изменить все существующие способы поиска товаров. Новая экосистема покупок Google может совершенно обесценить привычные обзоры, тесты и системы отзывов, и болезненно отразится на миллионах инфлюенсеров и блогеров, зарабатывающих на продвижении товаров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google представила ИИ-агента CodeMender — он самостоятельно устраняет уязвимости ПО
Google интегрирует ИИ-агента на базе Gemini в браузер Chrome
Миссия выполнима: ИИ-агент Google самостоятельно нашёл критическую уязвимость в браузере Chrome
Нестареющая классика: суперкомпьютеры продолжат исправлять ошибки квантовых вычислений на QPU IBM
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте
Российский рынок ИИ показал мощный рост, но до США и Китая ему очень далеко
Теги: google, искусственный интеллект, ии-агент, покупки
google, искусственный интеллект, ии-агент, покупки
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства
Valve возродила Steam Machine — теперь это мощный мини-ПК на Ryzen и Radeon с поддержкой всех игр из Steam
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
В Steam стартовали предзаказы Escape from Tarkov — до релиза игра доступна со скидкой 25 %
Sony разрешила оплачивать покупки в PS Store картами из стран без поддержки PSN — возможно, ненадолго 18 мин.
Google грозит новый штраф в ЕС — на этот раз из-за неправильной борьбы со спамом 19 мин.
ИИ Google пробежится по рождественским распродажам за пользователя — сам выберет, сам закажет… и сам воспользуется? 20 мин.
Власти Франции полностью сняли с главы Telegram Павла Дурова запрет на выезд из страны 2 ч.
Анонсирована третья экранизация Death Stranding — мультсериал Death Stranding Isolations с новой историей и смелой анимацией 2 ч.
Apple заработает миллиарды на пользователях WeChat — компания договорилась с Tencent о комиссии в 15 % 2 ч.
Похоже, Red Dead Redemption выйдет на PS5, Switch 2, Xbox Series X и S раньше, чем RDR 2 2 ч.
«Ростелеком» приобретает долю в одном из старейших разработчиков российского Linux — «Базальт СПО» 4 ч.
Google передумала закрывать Android от сторонних приложений — но только для «опытных пользователей» 6 ч.
Нестареющая классика: суперкомпьютеры продолжат исправлять ошибки квантовых вычислений на QPU IBM 6 ч.
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали 2 ч.
Google инвестирует €5,5 млрд в дата-центры в Германии 2 ч.
Ретро-консоль Analogue 3D с поддержкой 4K и картриджей Nintendo 64 наконец поступит в продажу на следующей неделе 2 ч.
Меж болот и прерий: Meta начала строительство юбилейного 30-го дата-центра за $1 млрд 2 ч.
DJI выпустила селфи-дрон Neo 2 за €239 на глобальный рынок, но не в США 2 ч.
1024 ядра, 6 ГГц и 48 Тбайт DDR5-17600: Tachyum обновила характеристики несуществующего процессора Prodigy 3 ч.
ФАС обязал МТС вернуть тарифы к уровню весны 2024 года и выплатить 3 млрд рублей 3 ч.
Samsung выпустила портативные смарт-мониторы Movingstyle диагональю 27 и 32 дюйма 3 ч.
Backblaze назвала самые надёжные жёсткие диски — и те, что ломаются чаще других 4 ч.
Утечка раскрыла характеристики первого трёхстворчатого смартфона Samsung 4 ч.