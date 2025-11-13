Сегодня 13 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Google грозит новый штраф в ЕС — на этот...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google грозит новый штраф в ЕС — на этот раз из-за неправильной борьбы со спамом

На этой неделе в Евросоюзе началось антимонопольное расследование в отношении Google, связанное с политикой поискового гиганта в отношении спама. Поводом для этого стали жалобы издателей, которые заявили, что введённые Google меры нанесли ущерб их доходам. Это подвергает американскую компанию риску очередного крупного штрафа.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Google начала борьбу с компаниями, которые манипулируют поисковыми алгоритмами для повышения рейтинга других сайтов, в марте прошлого года. С тех пор Google стремится противостоять практикам, в рамках которых авторитетные сайты используются для повышения рейтинга по конкурентным ключевым словам и привлечению большего объёма трафика на другие площадки. Такая схема продвижения широко известна как «паразитное SEO».

Еврокомиссия, являющаяся основным отраслевым регулятором ЕС, установила, что Google понижает в поисковой выдаче сайты и контент новостных издателей и других сайтов, когда они размещают публикации от коммерческих партнёров. В ведомстве посчитали, что Google напрямую влияет на распространённый и законный способ монетизации, используемый издателями для извлечения выгоды из своих веб-сайтов.

«Мы обеспокоены тем, что политика Google не позволяет относиться к издателям новостей в поисковой выдаче справедливо, разумно и недискриминационным образом. Мы проведём расследование, чтобы гарантировать, что новостные издатели не теряют важные источники дохода в это трудное для отрасли время, а также для того, чтобы обеспечить соблюдение закона о цифровых рынках со стороны Google», — заявила глава антимонопольного ведомства ЕС Тереза Рибера (Teresa Ribera).

Google отреагировала на это ответным заявлением, в котором сказано, что действия ЕС могут ухудшить качество поисковой выдачи. «Объявленное сегодня расследование, касающееся нашей борьбы со спамом, является ошибочным и может навредить миллионам европейских пользователей. Это расследование беспочвенно: немецкий суд уже отклонил аналогичный иск, постановив, что наша политика борьбы со спамом является законной, разумной и применяется последовательно», — сказано в заявлении представителя Google.

В компании уверены, что политика борьбы со спамом помогает сделать конкуренцию в поисковой выдаче более честной. Это обусловлено тем, что она мешает веб-сайтам использовать обманные способы для повышения рейтинга и опережения в выдаче сайтов, которые конкурируют за счёт своего качественного контента. Если Еврокомиссию не убедят доводы Google, то компанию может ждать штраф, вплоть до 10 % от суммы глобального годового оборота.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google инвестирует €5,5 млрд в дата-центры в Германии
Google передумала закрывать Android от сторонних приложений — но только для «опытных пользователей»
В «Google Сообщениях» появятся упоминания в групповых RCS-чатах
Власти Франции полностью сняли с главы Telegram Павла Дурова запрет на выезд из страны
Анонсирована третья экранизация Death Stranding — мультсериал Death Stranding Isolations с новой историей и смелой анимацией
Нестареющая классика: суперкомпьютеры продолжат исправлять ошибки квантовых вычислений на QPU IBM
Теги: google, евросоюз, антимонопольное расследование
google, евросоюз, антимонопольное расследование
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства
Valve возродила Steam Machine — теперь это мощный мини-ПК на Ryzen и Radeon с поддержкой всех игр из Steam
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
В Steam стартовали предзаказы Escape from Tarkov — до релиза игра доступна со скидкой 25 %
Sony разрешила оплачивать покупки в PS Store картами из стран без поддержки PSN — возможно, ненадолго 18 мин.
Google грозит новый штраф в ЕС — на этот раз из-за неправильной борьбы со спамом 19 мин.
ИИ Google пробежится по рождественским распродажам за пользователя — сам выберет, сам закажет… и сам воспользуется? 20 мин.
Власти Франции полностью сняли с главы Telegram Павла Дурова запрет на выезд из страны 2 ч.
Анонсирована третья экранизация Death Stranding — мультсериал Death Stranding Isolations с новой историей и смелой анимацией 2 ч.
Apple заработает миллиарды на пользователях WeChat — компания договорилась с Tencent о комиссии в 15 % 2 ч.
Похоже, Red Dead Redemption выйдет на PS5, Switch 2, Xbox Series X и S раньше, чем RDR 2 2 ч.
«Ростелеком» приобретает долю в одном из старейших разработчиков российского Linux — «Базальт СПО» 4 ч.
Google передумала закрывать Android от сторонних приложений — но только для «опытных пользователей» 6 ч.
Нестареющая классика: суперкомпьютеры продолжат исправлять ошибки квантовых вычислений на QPU IBM 6 ч.
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали 2 ч.
Google инвестирует €5,5 млрд в дата-центры в Германии 2 ч.
Ретро-консоль Analogue 3D с поддержкой 4K и картриджей Nintendo 64 наконец поступит в продажу на следующей неделе 2 ч.
Меж болот и прерий: Meta начала строительство юбилейного 30-го дата-центра за $1 млрд 2 ч.
DJI выпустила селфи-дрон Neo 2 за €239 на глобальный рынок, но не в США 2 ч.
1024 ядра, 6 ГГц и 48 Тбайт DDR5-17600: Tachyum обновила характеристики несуществующего процессора Prodigy 3 ч.
ФАС обязал МТС вернуть тарифы к уровню весны 2024 года и выплатить 3 млрд рублей 3 ч.
Samsung выпустила портативные смарт-мониторы Movingstyle диагональю 27 и 32 дюйма 3 ч.
Backblaze назвала самые надёжные жёсткие диски — и те, что ломаются чаще других 4 ч.
Утечка раскрыла характеристики первого трёхстворчатого смартфона Samsung 4 ч.