Google грозит новый штраф в ЕС — на этот раз из-за неправильной борьбы со спамом

На этой неделе в Евросоюзе началось антимонопольное расследование в отношении Google, связанное с политикой поискового гиганта в отношении спама. Поводом для этого стали жалобы издателей, которые заявили, что введённые Google меры нанесли ущерб их доходам. Это подвергает американскую компанию риску очередного крупного штрафа.

Google начала борьбу с компаниями, которые манипулируют поисковыми алгоритмами для повышения рейтинга других сайтов, в марте прошлого года. С тех пор Google стремится противостоять практикам, в рамках которых авторитетные сайты используются для повышения рейтинга по конкурентным ключевым словам и привлечению большего объёма трафика на другие площадки. Такая схема продвижения широко известна как «паразитное SEO».

Еврокомиссия, являющаяся основным отраслевым регулятором ЕС, установила, что Google понижает в поисковой выдаче сайты и контент новостных издателей и других сайтов, когда они размещают публикации от коммерческих партнёров. В ведомстве посчитали, что Google напрямую влияет на распространённый и законный способ монетизации, используемый издателями для извлечения выгоды из своих веб-сайтов.

«Мы обеспокоены тем, что политика Google не позволяет относиться к издателям новостей в поисковой выдаче справедливо, разумно и недискриминационным образом. Мы проведём расследование, чтобы гарантировать, что новостные издатели не теряют важные источники дохода в это трудное для отрасли время, а также для того, чтобы обеспечить соблюдение закона о цифровых рынках со стороны Google», — заявила глава антимонопольного ведомства ЕС Тереза Рибера (Teresa Ribera).

Google отреагировала на это ответным заявлением, в котором сказано, что действия ЕС могут ухудшить качество поисковой выдачи. «Объявленное сегодня расследование, касающееся нашей борьбы со спамом, является ошибочным и может навредить миллионам европейских пользователей. Это расследование беспочвенно: немецкий суд уже отклонил аналогичный иск, постановив, что наша политика борьбы со спамом является законной, разумной и применяется последовательно», — сказано в заявлении представителя Google.

В компании уверены, что политика борьбы со спамом помогает сделать конкуренцию в поисковой выдаче более честной. Это обусловлено тем, что она мешает веб-сайтам использовать обманные способы для повышения рейтинга и опережения в выдаче сайтов, которые конкурируют за счёт своего качественного контента. Если Еврокомиссию не убедят доводы Google, то компанию может ждать штраф, вплоть до 10 % от суммы глобального годового оборота.