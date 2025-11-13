Сегодня 13 ноября 2025
AMD выпустила драйвер Radeon с поддержкой Ryzen 5 7500X3D, а также игр Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana и ARC Raiders

Компания AMD выпустила свежий графический драйвер Radeon Software Adrenalin 25.11.1 WHQL. В него добавлена поддержка недавно анонсированного процессора Ryzen 5 7500X3D. Кроме того, драйвер обеспечивает поддержку игр Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana и ARC Raiders.

Источник изображения: Activision

Источник изображения: Activision

Самым важным нововведением свежего драйвера является поддержка технологии Ray Regeneration (регенерация лучей), являющейся составной частью пакета FSR Redstone. Она реализована в игре Call of Duty: Black Ops 7, представляет собой аналог технологии Ray Reconstruction от Nvidia и предназначена для улучшения качества изображения и снижения шумов при игре с трассировкой лучей. В настоящий момент воспользоваться Ray Reconstruction смогут лишь обладатели видеокарт Radeon RX 9000.

Источник изображения: Activision

Источник изображения: Activision

О Ray Regeneration в составе нового драйвера и поддержке технологии игрой Call of Duty: Black Ops 7 сообщил глава графического подразделения AMD Джек Хьюн (Jack Huynh).

Остальные функции, входящие в пакет FSR Redstone, пока отсутствуют в драйвере. В состав Redstone также входят технологии ML Super Resolution, ML Frame Generation и Neural Radiance Caching. AMD планирует выпустить полный пакет FSR Redstone до конца года, но пока не сообщает, когда именно.

Список исправленных проблем:

  • устранены вылеты в играх с включённой функцией Easy Anti-Cheat при использовании Radeon Overlay;
  • исправлена ошибка, из-за которой показатели/настройки CPU могли не отображаться в приложении AMD Software: Adrenalin Edition после обновления графического драйвера с помощью AMD Software Install Manager.

Список известных проблем:

  • периодические вылеты или тайм-ауты драйвера в Cyberpunk 2077 при загрузке сохранений и включённой функции трассировки пути. AMD активно ищет решение с разработчиками игры;
  • на некоторых системах с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 возможны редкие вылеты или тайм-ауты драйвера во время игры в Battlefield 6;
  • случайные вылеты или зависания драйвера во время игры в Roblox Player (Car Zone Racing & Drifting) при переключении между задачами с воспроизведением мультимедиа на видеокартах серии Radeon RX 7000;
  • на некоторых видеокартах AMD возможны мигания или искажения текстур в Battlefield 6 с активной функцией AMD Record and Stream;
  • опция Radeon Anti-Lag 2 может быть недоступна в Counter-Strike 2 (DX11) на некоторых видеокартах, включая Radeon RX 9070 XT. В качестве временного решения рекомендуется использовать API Vulkan;
  • при использовании некоторых дисплеев с HDMI 2.1 с высокой пропускной способностью в режиме ожидания могут наблюдаться периодические сбои системы. Пользователям, столкнувшимся с этой проблемой, рекомендуется использовать подключение через DisplayPort в качестве временного решения.

Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 25.11.1 WHQL можно с официального сайта AMD.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: драйвер, amd radeon
