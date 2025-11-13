Сегодня 13 ноября 2025
Google представила геймерского ИИ-агента SIMA 2 — он умеет проходить незнакомые игры

Разработчики исследовательского подразделения Google DeepMind создали новую версию ИИ-агента SIMA 2 для игр. Этот инструмент способен не просто следовать командам, а понимать цели игрока и самостоятельно выполнять сложные действия в видеоиграх. В отличие от первой версии, запущенной в марте 2024 года, SIMA 2 использует языковую модель Gemini, что позволяет ему рассуждать и принимать решения даже в тех играх, которые он никогда раньше не видел, например, No Man’s Sky, Valheim и Goat Simulator 3.

Источник изображения: Google DeepMind

Источник изображения: Google DeepMind

Пока система доступна лишь ограниченному числу исследователей и разработчиков в рамках закрытого тестирования. При этом в DeepMind подчёркивают, что главная цель проекта состоит не в создании игрового помощника для массового пользователя, а в отработке технологий, которые в будущем могут применяться вне виртуального мира. Джейн Ванг (Jane Wang), старший научный сотрудник DeepMind, назвала видеоигры «идеальной площадкой для обучения ИИ навыкам, полезным в реальной жизни».

Команда DeepMind рассматривает проект SIMA 2 как важный шаг на пути к созданию искусственного общего интеллекта (AGI). В компании считают, что способность ИИ действовать в незнакомой среде и выполнять сложные цели лежит в основе будущих систем, включая роботов общего назначения, и именно эта способность адаптироваться к новым условиям может привести к развитию действительно универсального ИИ.

Источник:

Теги: google deepmind, искусственный интеллект, ai
