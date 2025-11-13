Tesla отзывает более 10 000 домашних аккумуляторов Powerwall 2 — они могут спалить дом из-за дефектных элементов

Tesla отзывает более 10 тыс. аккумуляторов Powerwall 2 в США. Причина — «дефект аккумуляторных элементов стороннего производителя». Следствием данного дефекта может быть нарушение нормальной работы устройств, что способно привести к перегреву, задымлению, а в некоторых случаях — к возгоранию и незначительному ущербу имуществу. По той же причине аккумуляторы Powerwall 2 в сентябре прошлого года были отозваны в Австралии, пишет The Verge.

По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), Tesla получила 22 сообщения о перегреве, шесть — о задымлении и пять — о незначительном ущербе имуществу в результате пожара. К счастью, о пострадавших не сообщается.

Под отзыв подпадают около 10 500 аккумуляторов, проданных через веб-сайт Tesla и сертифицированными установщиками по всей стране в период с ноября 2020 года по декабрь 2022 года. Подлежащие отзыву устройства можно определить по маркировке Powerwall 2, расположенной на боковой панели аккумуляторного блока. Tesla заявляет, что почти все они уже были удалённо разряжены и больше не представляют эксплуатационного риска. Разрядкой оставшихся займутся её технические специалисты.

Tesla бесплатно демонтирует и заменит все подлежащие отзыву аккумуляторы Powerwall 2, о чём уведомит клиентов через мобильное приложение. Компания уделяет приоритетное внимание замене и заявляет, что сертифицированные установщики «свяжутся с владельцами напрямую по электронной почте или телефону», чтобы назначить время установки. Клиентам, у которых есть вопросы, рекомендуется сначала обратиться к своим сертифицированным установщикам; также можно связаться со службой поддержки Tesla напрямую по телефону или электронной почте.