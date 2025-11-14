Закон о цифровых рынках в ЕС не сделал приложения дешевле, констатировала Apple

В ответ на требования Евросоюза, связанные с исполнением закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), Apple в прошлом году снизила комиссионные сборы для разработчиков, работающих на территории ЕС, в среднем до 20 % и разрешила им распространять приложения вне App Store, а также отказаться от использования платёжной системы компании. Однако, как сообщает Reuters, по данным исследования, проведённого по заказу Apple аналитической фирмой Analysis Group, эти меры не привели к снижению цен для конечных пользователей.

Согласно исследованию, охватившему более 41 миллиона транзакций по 21 000 программных продуктов на общую сумму 403 миллиона евро (около $470 млн) за период с марта по сентябрь 2024 года, разработчики сохранили прежние цены или даже повысили их на девять из десяти продуктов. При этом более 86 % от совокупной экономии в размере 20,1 миллиона евро, достигнутой за счёт снижения комиссий, досталось разработчикам из стран, не входящих в ЕС. Хотя цены были снижены примерно на 9 % товаров, исследование указывает, что эти изменения соответствуют обычным рыночным колебаниям и, вероятно, не связаны с уменьшением комиссий.

Представители Apple отметили, что «данное исследование предоставляет дополнительные доказательства того, что DMA не приносит потребителям выгоды в виде более низких цен. В то же время известно, что регулирование создаёт новые барьеры для инноваторов и стартапов, одновременно подвергая пользователей дополнительным рискам». Европейская комиссия, выступающая в роли антимонопольного регулятора ЕС, на момент публикации не предоставила комментариев.

Напомним, закон о цифровых рынках (DMA) в Евросоюзе устанавливает список обязательных требований и запретов для семи крупнейших технологических компаний, включая Apple, Alphabet, Meta✴ и Microsoft, с целью обеспечить более равные условия среди всех игроков рынка, а также расширить выбор для пользователей.