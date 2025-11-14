Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Закон о цифровых рынках в ЕС не сделал п...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Закон о цифровых рынках в ЕС не сделал приложения дешевле, констатировала Apple

В ответ на требования Евросоюза, связанные с исполнением закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), Apple в прошлом году снизила комиссионные сборы для разработчиков, работающих на территории ЕС, в среднем до 20 % и разрешила им распространять приложения вне App Store, а также отказаться от использования платёжной системы компании. Однако, как сообщает Reuters, по данным исследования, проведённого по заказу Apple аналитической фирмой Analysis Group, эти меры не привели к снижению цен для конечных пользователей.

Источник изображения: Alireza Khoddam/Unsplash

Источник изображения: Alireza Khoddam/Unsplash

Согласно исследованию, охватившему более 41 миллиона транзакций по 21 000 программных продуктов на общую сумму 403 миллиона евро (около $470 млн) за период с марта по сентябрь 2024 года, разработчики сохранили прежние цены или даже повысили их на девять из десяти продуктов. При этом более 86 % от совокупной экономии в размере 20,1 миллиона евро, достигнутой за счёт снижения комиссий, досталось разработчикам из стран, не входящих в ЕС. Хотя цены были снижены примерно на 9 % товаров, исследование указывает, что эти изменения соответствуют обычным рыночным колебаниям и, вероятно, не связаны с уменьшением комиссий.

Представители Apple отметили, что «данное исследование предоставляет дополнительные доказательства того, что DMA не приносит потребителям выгоды в виде более низких цен. В то же время известно, что регулирование создаёт новые барьеры для инноваторов и стартапов, одновременно подвергая пользователей дополнительным рискам». Европейская комиссия, выступающая в роли антимонопольного регулятора ЕС, на момент публикации не предоставила комментариев.

Напомним, закон о цифровых рынках (DMA) в Евросоюзе устанавливает список обязательных требований и запретов для семи крупнейших технологических компаний, включая Apple, Alphabet, Meta и Microsoft, с целью обеспечить более равные условия среди всех игроков рынка, а также расширить выбор для пользователей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple заработает миллиарды на пользователях WeChat — компания договорилась с Tencent о комиссии в 15 %
Apple представила авоську для iPhone — экстравагантный чехол Pocket по цене $150–230
Apple решила отложить следующую версию iPhone Air на неопределённый срок из-за слабых продаж текущей
Одной подписки для похудения недостаточно: Apple начала масштабную реорганизацию сервиса Fitness+
Google запустила ИИ-режим в Chrome также и для мобильных устройств — Android и iOS
Apple Intelligence наконец получит «крупное обновление» с выходом iOS 27, но это не точно
Теги: apple, евросоюз, dma
apple, евросоюз, dma
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна
IBM представила первый отказоустойчивый квантовый процессор «Гагара» (Loon) — он призван изменить мир
Rockstar подтвердила релиз Red Dead Redemption на PS5, Xbox Series X и S, Switch 2 и смартфонах — дата выхода и подробности улучшений
Китай испытал самого большого в мире воздушного змея для добычи электричества из подъёмной силы ветра
«Кватч, который мы заслужили»: художник поразил фанатов реалистичной версией города из The Elder Scrolls IV: Oblivion 12 мин.
Миллионы компьютеров Dell оказались под угрозой взлома — спасительный патч уже вышел 28 мин.
Закон о цифровых рынках в ЕС не сделал приложения дешевле, констатировала Apple 40 мин.
NVIDIA вновь впереди всех в новом раунде MLPerf Training v5.1 9 ч.
Новая статья: В шаговой доступности: как быстро найти бесплатный Wi-Fi в России 10 ч.
Google научила NotebookLM проводить «глубокие исследования», работать с Microsoft Word и «Google Таблицами» 11 ч.
В браузере Firefox появится прозрачное «Окно с ИИ» с чат-ботом и умным помощником 11 ч.
Google представила геймерского ИИ-агента SIMA 2 — он умеет проходить незнакомые игры 13 ч.
AMD выпустила драйвер Radeon с поддержкой Ryzen 5 7500X3D, а также игр Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana и ARC Raiders 14 ч.
«Улыбка до ушей»: Amazon порадовала фанатов официальным трейлером второго сезона «Фоллаут» 14 ч.
Крупные клиенты захваченной Nexperia нашли оригинальный способ получать её чипы 18 мин.
«За пределы эксафлопсного уровня»: Eviden представила суперкомпьютерную платформу BullSequana XH3500 23 мин.
ИТ-холдинг Т1 представил первый ПАК для работы с ИИ-платформой «Сайбокс» 23 мин.
HPE представила blade-серверы для платформы Cray Supercomputing GX5000 25 мин.
Huawei вход запрещён: Германия хочет построить сети 6G вообще без китайского оборудования 33 мин.
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех 41 мин.
Microsoft запустила второй «самый передовой» ИИ ЦОД в мире по проекту Fairwater в рамках создания ИИ-суперфабрики 2 ч.
Intel сдаёт позиции: AMD захватила больше трети рынка настольных процессоров 6 ч.
Tesla отзывает более 10 000 домашних аккумуляторов Powerwall 2 — они могут спалить дом из-за дефектных элементов 12 ч.
Baidu анонсировала суверенные ИИ-ускорители Kunlun M100 и M300 для инференса и обучения 13 ч.