Blue Origin запустила к Марсу зонды и посадила первую ступень ракеты New Glenn — теперь у США две многоразовые ракеты

История космонавтики пополнилась новой главой: компания Blue Origin впервые успешно запустила в космос полезную нагрузку и посадила на баржу в океане первую ступень новой ракеты-носителя New Glenn. Это сделано со второй попытки, что выглядит фантастически круто на фоне сотен подрывов прототипов SpaceX Falcon 9. У США и NASA появилась вторая частично многоразовая тяжёлая ракета, что сделает запуски в космос доступнее.

Источник изображений: Blue Origin

После ряда переносов запуск ракеты состоялся 13 ноября в 15:55 по местному времени (23:55 мск). Ракета взлетела с площадки Космических сил США с мыса Канаверал во Флориде. Спустя чуть больше трёх минут произошло отделение верхней ступени, а примерно через десять минут первая ступень уже спокойно стояла на палубе баржи в Атлантическом океане. Во время первого запуска вернуть ступень на баржу не удалось, и она затонула. Второй запуск был идеальным по всем параметрам.

Первая ступень после спуска на палубу баржи

Основной полезной нагрузкой миссии стали два спутника-близнеца ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), построенные компанией Rocket Lab, для изучения космической погоды на Марсе — взаимодействия солнечного ветра с планетарной атмосферой и магнитосферой. Каждый спутник диаметром около метра и массой 535 кг при полной заправке отделился от второй ступени New Glenn через 33 минуты после запуска с интервалом в 30 секунд. Дополнительная нагрузка от Viasat осталась на разгонном блоке для тестирования коммерческих коммуникационных технологий NASA.

Для NASA успешный запуск спутников ESCAPADE стал своего рода прорывом, хотя миссия пока находится в самом начале. До этого все коммерческие миссии в рамках программы SIMPLEx и, прежде всего, лунные, с использованием коммерческих спутников, были провалены. Если спутники ESCAPADE долетят до Марса и выйдут на заданные орбиты, это станет крупным успехом — а это будет непросто.

Миссия ESCAPADE в представлении художника

Спутники сначала направятся к точке Лагранжа L2 система Земля–Солнце (1,5 млн км от Земли — там, где сейчас находится телескоп «Джеймс Уэбб»). Там они проведут один год, кружа по овальной орбите вокруг точки Лагранжа. Такой сложный маршрут выбран потому, что Марс сейчас находится в неблагоприятном положении для полёта. Через год спутники вернутся к Земле и выполнят гравитационный манёвр, после чего отправятся к Марсу, куда прибудут в сентябре 2027 года.

Миссия ESCAPADE будет проходить в два этапа. На первом этапе аппараты выйдут на одну и ту же орбиту с интервалом от двух до тридцати минут. Такое расположение позволит максимально точно проводить измерения для выявления динамики поведения плазмы и магнитных полей почти в одних и тех же точках пространства. Затем аппараты перейдут на разные орбиты, чтобы наблюдать «причины и следствия», как выразились в агентстве, — изменения поведения плазмы и магнитных полей на больших расстояниях. Наконец, значительное разнесение спутников в пространстве позволит делать стереоскопические снимки распределения плазмы и магнитных полей в атмосфере Марса.

Спутники направятся в точку временного базирования примерно через две недели после ввода в строй и проверки оборудования. Разработчик и производитель аппаратов — компания Rocket Lab; после этого управление миссией будет передано Университету Калифорнии в Беркли (University of California, Berkeley).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
