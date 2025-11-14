Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... 2026 год станет «самым трудным» в жизни ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

2026 год станет «самым трудным» в жизни сотрудников Tesla, объявило руководство

Следующий год обещает стать самым трудным для Tesla, заявил на встрече с сотрудниками отделов разработки автопилота и роботов Optimus вице-президент компании по программному обеспечению для искусственного интеллекта Ашок Эллусвами (Ashok Elluswamy). Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на собственные источники.

Источник изображения: tesla.com

Источник изображения: tesla.com

Чтобы компания достигла поставленных целей, её сотрудникам, подчеркнул господин Эллусвами, придётся работать интенсивнее, чем когда-либо. Работникам Tesla поставлены жёсткие сроки по запуску массового производства роботов Optimus и расширению службы Robotaxi — два этих направления, уверен глава компании Илон Маск (Elon Musk), являются для неё приоритетными. К концу текущего года Tesla намеревается развернуть сервис роботакси в восьми–десяти крупных городах, чтобы для заказа были готовы несколько тысяч автомобилей. А к концу 2026 года планируется запустить массовое производство робота Optimus.

«Чтобы выйти на годовой объём производства в миллион [единиц], этому производственному циклу потребуется некоторое время, потому что он будет расти со скоростью самого медленного, глупого и неудачливого из 10 000 уникальных экземпляров», — заявил ранее Илон Маск. В одном офисе с создателями Optimus трудится отдел разработки автопилота — он отделен от других инженерных подразделений, а его организационная структура держится в тайне. У сотрудников отдела продолжительный рабочий день и еженедельные встречи с Маском.

Эллусвами занял руководящую должность в отделе Optimus после отставки своего предшественника Милана Ковача (Milan Kovac). С тех пор ключевым средством для навигации роботов стали камеры — аналогичная стратегия используется в разработке систем автопилота. Сотрудники отдела Optimus также регулярно встречаются с гендиректором; обычно эти встречи проводятся по пятницам и иногда затягиваются до полуночи.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Tesla отзывает более 10 000 домашних аккумуляторов Powerwall 2 — они могут спалить дом из-за дефектных элементов
Из Tesla сбежали руководители, отвечавшие за Cybertruck и Model Y
Рухнувшие продажи вынудили Tesla запустить краткосрочную аренду своих электромобилей
iPhone 17 переломил падение продаж Apple в Китае — рост составил 22 %
Крупные клиенты захваченной Nexperia нашли оригинальный способ получать её чипы
Intel сдаёт позиции: AMD захватила больше трети рынка настольных процессоров
Теги: tesla, optimus, роботакси
tesla, optimus, роботакси
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
Rockstar подтвердила релиз Red Dead Redemption на PS5, Xbox Series X и S, Switch 2 и смартфонах — дата выхода и подробности улучшений
Китай испытал самого большого в мире воздушного змея для добычи электричества из подъёмной силы ветра
Запущен сервис World Labs Marble для ИИ-генерации целых трёхмерных миров 41 мин.
Не только Fallout 3: инсайдер намекнул на ремастер Fallout: New Vegas 2 ч.
«Кватч, который мы заслужили»: художник поразил фанатов реалистичной версией города из The Elder Scrolls IV: Oblivion 3 ч.
Миллионы компьютеров Dell оказались под угрозой взлома — спасительный патч уже вышел 3 ч.
Закон о цифровых рынках в ЕС не сделал приложения дешевле, констатировала Apple 3 ч.
NVIDIA вновь впереди всех в новом раунде MLPerf Training v5.1 11 ч.
Новая статья: В шаговой доступности: как быстро найти бесплатный Wi-Fi в России 13 ч.
Google научила NotebookLM проводить «глубокие исследования», работать с Microsoft Word и «Google Таблицами» 13 ч.
В браузере Firefox появится прозрачное «Окно с ИИ» с чат-ботом и умным помощником 13 ч.
Google представила геймерского ИИ-агента SIMA 2 — он умеет проходить незнакомые игры 15 ч.
Расслабляться рано: у многих автопроизводителей запасы чипов Nexperia закончатся в декабре 4 мин.
2026 год станет «самым трудным» в жизни сотрудников Tesla, объявило руководство 15 мин.
iPhone 17 переломил падение продаж Apple в Китае — рост составил 22 % 33 мин.
Blue Origin запустила к Марсу зонды и посадила первую ступень ракеты New Glenn — теперь у США две многоразовые ракеты 38 мин.
Драйверы AMD уличили в создании бесполезной избыточной нагрузки на SSD 2 ч.
Ещё не построенного главного конкурента Starlink — Amazon Project Kuiper — переименовали в Amazon Leo 2 ч.
SMIC предупредила, что дефицит памяти ударит по выпуску автомобилей и потребительской электроники в 2026 году 2 ч.
NVIDIA собралась сама выпускать все ИИ-системы, задвинув Foxconn и других партнёров на второй план 3 ч.
Крупные клиенты захваченной Nexperia нашли оригинальный способ получать её чипы 3 ч.
«За пределы эксафлопсного уровня»: Eviden представила суперкомпьютерную платформу BullSequana XH3500 3 ч.