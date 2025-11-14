OpenAI тестирует групповые чаты в ChatGPT

Компания OpenAI начала тестирование групповых чатов в ChatGPT. Это нововведение, позволяющее добавлять в чат с ИИ-ботом друзей или родственников, стало доступно пользователям в Японии, Южной Корее и на Тайване.

ChatGPT может оказаться полезным собеседником в компании. К примеру, его можно задействовать для обсуждения маршрута путешествия во время отпуска, при поиске подходящего ресторана, обсуждении будущего ремонта и др. Эта функция также может пригодиться для решения рабочих вопросов с коллегами. ChatGPT может создавать планы отчётов на основе данных, которые предоставляют ему пользователи, резюмировать тексты и др.

Для начала группового чата достаточно нажать на иконку с изображением нескольких людей в правом верхнем углу интерфейса ChatGPT или в уже начатом диалоге. При активации группового чата из уже начатого диалога ИИ-бот создаст новую беседу без личной истории переписки. После этого к чату можно добавлять людей или делиться ссылкой на него. При необходимости можно добавить до 20 человек к беседе, но всем им нужно будет создать профиль с указанием имени и добавлением фото. Любой пользователь, у которого есть ссылка на групповой чат, может с её помощью добавлять новых людей. Если в чате есть люди моложе 18 лет, бот автоматически будет корректировать контент соответствующим образом.

В групповых чатах используется ИИ-модель GPT-5.1 Auto. OpenAI заявила, что бот может следить за потоком сообщений в групповом чате, поэтому он хорошо определяет, когда следует вставлять реплики. При необходимости участники могут обращаться к боту, чтобы узнать его мнение по какому-то вопросу. До более широкого распространения групповых чатов разработчики хотят скорректировать работу бота на основе отзывов первых пользователей.