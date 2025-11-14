«От фанатов и для фанатов»: энтузиасты реализовали в браузере легендарный мультиплеер оригинальной Unreal Tournament

Команда Dos.Zone Team, реализовавшая легендарную пошаговую стратегию «Герои Меча и Магии III» в браузере, представила новый проект — веб-версию мультиплеера легендарного шутера Unreal Tournament (1999) от Epic Games.

По словам создателя Dos.Zone Александра Гурьянова (он же caiiiycuk), браузерную Unreal Tournament ещё в 2017 году реализовал Райан Гордон (Ryan Gordon). Порт доступен до сих пор, но не поддерживает мультиплеер и крайне нестабилен.

Гурьянов в тандеме с блогером Никитой Аксёновым (Carter54) преодолел недоработки версии Гордона (в том числе с вылетами), внедрил поддержку сетевого режима, снабдил сборку мобильным управлением и прочими удобствами.

Браузерная Unreal Tournament от Dos.Zone Team предлагает погрузиться в адреналиновые сражения против хитрых ботов или реальных игроков в мультиплеерном режиме.

Порт включает 37 классических карт, четыре режима (Deathmatch, Capture the Flag, Domination, Assault), возможность создать собственный сервер (как публичный, так и приватный), а также знакомые по оригинальной игре геймплей и атмосферу.

Скриншоты (источник изображений: Dos.Zone Team)

Веб-версия Unreal Tournament запускается практически в любом браузере «без регистраций, смс, рекламы и прочей неприкольной фигни». «От фанатов и для фанатов игры!» — заверил Аксёнов.

Поиграть в браузерный мультиплеер Unreal Tournament можно на сайте Dos.Zone. Помимо прочего, в «сетевом хабе» портала доступны веб-версии Half-Life: Deathmatch, Quake II, Quake III Arena и Doom.