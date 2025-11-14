Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Браузерные игры «От фанатов и для фанатов»: энтузиасты р...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«От фанатов и для фанатов»: энтузиасты реализовали в браузере легендарный мультиплеер оригинальной Unreal Tournament

Команда Dos.Zone Team, реализовавшая легендарную пошаговую стратегию «Герои Меча и Магии III» в браузере, представила новый проект — веб-версию мультиплеера легендарного шутера Unreal Tournament (1999) от Epic Games.

Источник изображения: OldUnreal (Lightning_Hunter)

Источник изображения: OldUnreal (Lightning_Hunter)

По словам создателя Dos.Zone Александра Гурьянова (он же caiiiycuk), браузерную Unreal Tournament ещё в 2017 году реализовал Райан Гордон (Ryan Gordon). Порт доступен до сих пор, но не поддерживает мультиплеер и крайне нестабилен.

Гурьянов в тандеме с блогером Никитой Аксёновым (Carter54) преодолел недоработки версии Гордона (в том числе с вылетами), внедрил поддержку сетевого режима, снабдил сборку мобильным управлением и прочими удобствами.

Источник изображения: Dos.Zone Team

Источник изображения: Dos.Zone Team

Браузерная Unreal Tournament от Dos.Zone Team предлагает погрузиться в адреналиновые сражения против хитрых ботов или реальных игроков в мультиплеерном режиме.

Порт включает 37 классических карт, четыре режима (Deathmatch, Capture the Flag, Domination, Assault), возможность создать собственный сервер (как публичный, так и приватный), а также знакомые по оригинальной игре геймплей и атмосферу.

Скриншоты (источник изображений: Dos.Zone Team)
Смотреть все изображения (7)
Смотреть все
изображения (7)

Веб-версия Unreal Tournament запускается практически в любом браузере «без регистраций, смс, рекламы и прочей неприкольной фигни». «От фанатов и для фанатов игры!» — заверил Аксёнов.

Поиграть в браузерный мультиплеер Unreal Tournament можно на сайте Dos.Zone. Помимо прочего, в «сетевом хабе» портала доступны веб-версии Half-Life: Deathmatch, Quake II, Quake III Arena и Doom.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Энтузиаст разработал эмулятор классических Java-игр для Telegram — Gravity Defied, Doom RPG, «Штирлиц» и другие мобильные хиты прошлого
Не просто порт, а «новая эра браузерного ретрогейминга»: энтузиасты реализовали веб-версию мультиплеера классической Doom
Легендарную стратегию Dune II эпохи MS-DOS теперь можно запустить в Telegram
Соруководитель CD Projekt раскрыл, зачем игроков The Witcher 3: Wild Hunt заставили выбирать между Йеннифэр и Трисс
Не только Fallout 3: инсайдер намекнул на ремастер Fallout: New Vegas
«Кватч, который мы заслужили»: художник поразил фанатов реалистичной версией города из The Elder Scrolls IV: Oblivion
Теги: unreal tournament, epic games, шутер, dos.zone team
unreal tournament, epic games, шутер, dos.zone team
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
Драйверы AMD уличили в создании бесполезной избыточной нагрузки на SSD
Крупные клиенты захваченной Nexperia нашли оригинальный способ получать её чипы
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA 23 мин.
Anthropic обвинила китайских хакеров в использовании Claude Code для шпионажа 33 мин.
Обнаружен вирус-вымогатель Kraken со встроенным бенчмарком для оптимизации ущерба 34 мин.
«От фанатов и для фанатов»: энтузиасты реализовали в браузере легендарный мультиплеер оригинальной Unreal Tournament 46 мин.
Apple и OpenAI не удалось отвертеться от судебного разбирательства по искам Илона Маска 4 ч.
OpenAI тестирует групповые чаты в ChatGPT 4 ч.
Запущен сервис World Labs Marble для ИИ-генерации целых трёхмерных миров 5 ч.
Не только Fallout 3: инсайдер намекнул на ремастер Fallout: New Vegas 6 ч.
«Кватч, который мы заслужили»: художник поразил фанатов реалистичной версией города из The Elder Scrolls IV: Oblivion 7 ч.
Миллионы компьютеров Dell оказались под угрозой взлома — спасительный патч уже вышел 7 ч.
Китайская SMIC отчиталась о росте прибыли на 29 % по итогам третьего квартала 22 мин.
Тройка тайконавтов вернулась на Землю на чужом корабле — у станции остался аппарат с повреждённым иллюминатором 28 мин.
Акции Kioxia рухнули на 23 % — инвесторов разочаровалм итоги квартала 4 ч.
Китайская INF Tech обошла санкции США на доступ к ИИ-чипам NVIDIA Blackwell через индонезийское облако 4 ч.
Расслабляться рано: у многих автопроизводителей запасы чипов Nexperia закончатся в декабре 5 ч.
2026 год станет «самым трудным» в жизни сотрудников Tesla, объявило руководство 5 ч.
iPhone 17 переломил падение продаж Apple в Китае — рост составил 22 % 5 ч.
Blue Origin запустила к Марсу зонды и посадила первую ступень ракеты New Glenn — теперь у США две многоразовые ракеты 5 ч.
Ещё не построенного главного конкурента Starlink — Amazon Project Kuiper — переименовали в Amazon Leo 6 ч.
SMIC предупредила, что дефицит памяти ударит по выпуску автомобилей и потребительской электроники в 2026 году 6 ч.