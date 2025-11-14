Сегодня 14 ноября 2025
Тройка тайконавтов вернулась на Землю на чужом корабле — у станции остался аппарат с повреждённым иллюминатором

Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» (Shenzhou-20) успешно вернулся на Землю 14 ноября 2025 года после почти шести месяцев работы на орбитальной станции «Тяньгун» (Tiangong). Спасательная команда извлекала тайконавтов из капсулы уже через 30 минут после её спуска на Землю. Особенность ситуации в том, что тайконавты вернулись на планету на чужом корабле, тогда как их капсула осталась у станции — она была повреждена и признана неисправной.

Источник изображения: CCTV/BACC

Источник изображения: CCTV/BACC

Экипаж «Шэньчжоу-20» должен был вернуться на Землю около десяти дней назад, после передачи дел новому экипажу, прибывшему на станцию на корабле «Шэньчжоу-21» 31 октября 2025 года. Однако плановое возвращение на родном корабле пришлось отложить из-за выявленной неисправности — небольшой трещины на иллюминаторе корабля «Шэньчжоу-20». Повреждение могло появиться либо после удара микрометеорита, либо от столкновения с космическим мусором. Ранее космическим мусором были повреждены солнечные батареи станции, что вынудило китайцев установить ряд защитных экранов вокруг «Тяньгун».

Китайское управление по пилотируемым космическим полётам (CMSA) провело всесторонние проверки, включая фотофиксацию, анализ конструкции, компьютерные симуляции и тесты в аэродинамической трубе. Приоритет был отдан безопасности экипажа — принцип «жизнь, прежде всего» стал основой решений. В результате астронавты вернулись на Землю на борту корабля «Шэньчжоу-21», который отстыковался от станции 13 ноября и успешно приземлился в районе посадки во Внутренней Монголии.

Повреждённый корабль «Шэньчжоу-20» оставлен на орбите для проведения дополнительных экспериментов, с планами на его контролируемый сход позже. В будущем CMSA запустит беспилотный корабль «Шэньчжоу-22» в качестве резервного спасательного средства для действующего экипажа станции. Китай готов к таким экстренным мерам, всегда удерживая в резерве подготовленные ракету и корабль для быстрого запуска — в течение неполных девяти суток, в случае необходимости. До прибытия нового корабля дежурная смена тайконавтов будет оставаться в зоне риска.

