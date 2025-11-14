Глава Microsoft раскритиковал идею единой доминирующей ИИ-модели на замену человека

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) выразил сомнение в том, что сильный искусственный интеллект (AGI) должен быть главной целью развития ИИ. Вместо этого он предложил сосредоточиться на создании «когнитивных усилителей» — систем, которые расширяют возможности человека, а не заменяют его.

Ранее OpenAI представила модель GPT-5 с улучшениями в области логического вывода, качества кода и пользовательского опыта. Несмотря на ожидания, что это станет определённым шагом к достижению AGI, впоследствии появились сообщения о сбоях и ошибках в работе модели. По мере углубления в ИИ-ландшафт — как OpenAI, так и Microsoft — постепенно стали смещать акценты, намекая, что AGI больше не рассматривается как конечная цель.

В ходе интервью с Дваркешем Пателем (Dwarkesh Patel) и основателем SemiAnalysis Диланом Пателем (Dylan Patel) Наделла подчеркнул, что для него важнее не создание единой сверхмощной модели, а практическая польза технологий. По его словам, ключевой задачей остаётся разработка множества моделей и экосистем, а не ставка на один универсальный ИИ. Наделла сослался на определение ИИ, предложенное учёным Раджем Редди (Raj Reddy), согласно которому «искусственный интеллект должен выступать либо в роли ангела-хранителя, либо в роли когнитивного усилителя». Наделла назвал этот подход простым и глубоко ориентированным на человека, признавая потенциал технологии.

В то же время он отметил, что традиционное понимание AGI подразумевает систему, превосходящую человека в когнитивных задачах. В гипотетическом сценарии, где одна лаборатория создаст такую модель и развернёт её повсеместно, система со временем сможет занять все рабочие места в экономике. На вопрос, позволила бы такая модель Microsoft захватить всю прибыль, Наделла ответил: «Если существует одна доминирующая модель, развёрнутая повсюду, поглощающая все данные и непрерывно обучающаяся, то да — это конец игры».

Глава Microsoft пояснил, что компаниям, создающим базовые модели, и компаниям, строящим вокруг них инфраструктуру, необходимо работать вместе из-за того, что создатели моделей могут столкнуться с риском «проклятия победителя». То есть, можно проделать всю тяжёлую работу, совершить невероятные инновации, но при этом продукт будет всегда находиться в одном шаге от копирования или компиляции.