Россияне продолжают смотреть замедленный YouTube — он остался в пятёрке самых популярных соцсетей в России

Видеосервис YouTube, невзирая на замедление и блокировку, сохранил лидерские позиции среди социальных сетей России. По данным Mediascope, он занимает четвёртое место по популярности и количеству проводимого пользователями времени, уступая лишь TikTok, Telegram и «ВКонтакте». Наиболее востребован YouTube у пользователей в возрасте от 18 до 24 лет.

Ведущий менеджер cектора поддержки клиентов Mediascope Александр Воронцов на стратегической сессии «Национального рекламного форума» озвучил статистические данные о поведении пользователей российского сегмента интернета. По состоянию на октябрь 2025 года, в России регулярно заходят в Сеть 105 млн человек, что составляет примерно 86 % от всего населения страны старше 12 лет.

Средний российский пользователь проводит в интернете 4 часа 21 минуту в день, причём 51 % этого времени приходится на социальные сети. Воронцов сообщил также, что ресурсами электронной коммерции пользуется 82 % россиян. По его словам, самые популярные категории онлайн-товаров — одежда и обувь, товары для дома, продукты, гаджеты и товары для стройки и ремонта.

По данным Mediascope, по количеству времени, проведённого в соцсетях, на YouTube приходится 19 % у пользователей в возрасте от 18 до 24 лет, 17 % — у пользователей от 12 до 17 и от 25 до 34 лет и не менее 12 % у россиян из остальных возрастных групп.

Ранее «Коммерсантъ» прогнозировал, что YouTube по итогам 2025 года может занять около половины всего рекламного рынка на российских медиаплатформах — порядка 24,7 млрд ₽ при ожидаемом росте общего объёма рынка на 23 % до почти 52 млрд ₽.