Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Россияне продолжают смотреть замедленный...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Россияне продолжают смотреть замедленный YouTube — он остался в пятёрке самых популярных соцсетей в России

Видеосервис YouTube, невзирая на замедление и блокировку, сохранил лидерские позиции среди социальных сетей России. По данным Mediascope, он занимает четвёртое место по популярности и количеству проводимого пользователями времени, уступая лишь TikTok, Telegram и «ВКонтакте». Наиболее востребован YouTube у пользователей в возрасте от 18 до 24 лет.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Ведущий менеджер cектора поддержки клиентов Mediascope Александр Воронцов на стратегической сессии «Национального рекламного форума» озвучил статистические данные о поведении пользователей российского сегмента интернета. По состоянию на октябрь 2025 года, в России регулярно заходят в Сеть 105 млн человек, что составляет примерно 86 % от всего населения страны старше 12 лет.

Средний российский пользователь проводит в интернете 4 часа 21 минуту в день, причём 51 % этого времени приходится на социальные сети. Воронцов сообщил также, что ресурсами электронной коммерции пользуется 82 % россиян. По его словам, самые популярные категории онлайн-товаров — одежда и обувь, товары для дома, продукты, гаджеты и товары для стройки и ремонта.

По данным Mediascope, по количеству времени, проведённого в соцсетях, на YouTube приходится 19 % у пользователей в возрасте от 18 до 24 лет, 17 % — у пользователей от 12 до 17 и от 25 до 34 лет и не менее 12 % у россиян из остальных возрастных групп.

Ранее «Коммерсантъ» прогнозировал, что YouTube по итогам 2025 года может занять около половины всего рекламного рынка на российских медиаплатформах — порядка 24,7 млрд ₽ при ожидаемом росте общего объёма рынка на 23 % до почти 52 млрд ₽.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
YouTube полностью перестал работать у пользователей с блокировщиками рекламы
YouTube расширил проверку возраста с помощью ИИ
С YouTube начали загадочно пропадать технические обучающие ролики — ИИ якобы ни при чём
Apple и OpenAI не удалось отвертеться от судебного разбирательства по искам Илона Маска
«Улыбка до ушей»: Amazon порадовала фанатов официальным трейлером второго сезона «Фоллаут»
Google грозит новый штраф в ЕС — на этот раз из-за неправильной борьбы со спамом
Теги: youtube, статистика, замедление, популярность
youtube, статистика, замедление, популярность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA
Сюжет со смыслом, опыт Call of Duty и апгрейд торговцев: глава Battlestate Games рассказал, чего ждать от Escape from Tarkov в версии 1.0 2 мин.
Биткоин упал ниже $95 000 на фоне снижения акций криптобирж и технологических компаний 12 мин.
Google предложила Еврокомиссии поменять подход к рекламе вместо продажи активов 21 мин.
Глава Microsoft раскритиковал идею единой доминирующей ИИ-модели на замену человека 22 мин.
Россияне продолжают смотреть замедленный YouTube — он остался в пятёрке самых популярных соцсетей в России 23 мин.
WhatsApp интегрируется со сторонними мессенджерами в Европе — все чаты в одном месте 60 мин.
Google наконец разрешила откатывать системные обновления Android прямо на устройстве 2 ч.
220 разработчиков GTA VI потребовали от Rockstar восстановить в должности уволенных со скандалом коллег 2 ч.
По Telegram прокатилась рекордная волна блокировок каналов и групп 3 ч.
Anthropic обвинила китайских хакеров в использовании Claude Code для шпионажа 4 ч.
Samsung повысила цены на память на 60 % с сентября — строительство ЦОД для ИИ душит поставки для обычных потребителей 13 мин.
Пузырь не страшен: JPMorgan прогнозирует, что затраты на ЦОД и ИИ-инфраструктуру составят $5 трлн, а спрос будет «астрономический» 3 ч.
Рынок отреагировал на Asus Xbox Ally X «крайне положительно» — дошло до дефицита консолей 3 ч.
Астрономы впервые подловили звезду в момент обращения в сверхновую — в этот миг она «родила оливку» 3 ч.
Китайская SMIC отчиталась о росте прибыли на 29 % по итогам третьего квартала 4 ч.
Тройка тайконавтов вернулась на Землю на чужом корабле — у станции остался аппарат с повреждённым иллюминатором 4 ч.
Акции Kioxia рухнули на 23 % — инвесторов разочаровалм итоги квартала 7 ч.
Китайская INF Tech обошла санкции США на доступ к ИИ-чипам NVIDIA Blackwell через индонезийское облако 7 ч.
Расслабляться рано: у многих автопроизводителей запасы чипов Nexperia закончатся в декабре 8 ч.
2026 год станет «самым трудным» в жизни сотрудников Tesla, объявило руководство 8 ч.