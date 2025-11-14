Европейский Очень большой телескоп в Чили увеличил чувствительность в десять раз — удивительные находки не заставят себя ждать

На днях состоялось первое включение новой системы адаптивной оптики на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили. Модернизация телескопа в десять раз повысила его чувствительность, и теперь получение качественных данных возможно на всём южном небе Земли.

Телескоп VLT представляет собой уникальный случай, когда четыре отдельно стоящих 8-метровых телескопа могут работать как одно зеркало размерами 130 метров. Это оптический интерферометр Very Large Telescope Interferometer (VLTI), реализованный с помощью соединяющей телескопы системы подземных тоннелей, по которым свет проходит в установку, где он объединяется в одно изображение. Это кратно повышает угловое разрешение комплекса. Для удалённых оптических телескопов так сделать нельзя. Интерферометр планетарного размера возможен только для радиотелескопов, данные которых можно синхронизировать на суперкомпьютерах. С оптикой так не выйдет.

Реализованная ранее на VLTI адаптивная оптика использовала для коррекции атмосферных возмущений, размывающих взгляд на звёзды, яркие опорные звёзды. Это ограничивало область высокоточных наблюдений примерно 1 % южного неба. Яркие звёзды есть далеко не в каждой точке пространства и возможность применить базовую адаптивную оптику — деформирующиеся в зависимости от динамики воздушных потоков в зоне наблюдения зеркала — была сильно ограничена.

Но теперь в каждый из четырёх телескопов VLT и в систему VLTI встроили по лазеру для создания искусственных опорных звёзд на высоте 90 км. Также были модернизированы деформирующиеся зеркала и транспорт VLTI в подземных тоннелях. Теперь для наблюдения с лазерной адаптивной оптикой доступно всё небо. Телескопы и интерферометр на их основе способен собирать больше света, что в общем случае в десять раз повышает его чувствительность. Так, уже первые наблюдения позволили на месте одной из тусклых звёзд различить две далёких звезды.

Обновлённый инструмент позволит находить звёзды вблизи сверхмассивных чёрных дыр, что даст возможность напрямую измерять массу этих таинственных объектов. Также станут доступными для наблюдений планеты-изгои, летящие в пустом пространстве, квазары в ранней Вселенной и множество других объектов, испускающих слишком мало света, чтобы VLT мог видеть их раньше. Новые открытия не за горами. Кратное увеличение чувствительности — это не шаг, это прыжок вперёд.

Впрочем, есть и неутешительные новости. Власти Чили продолжают реализовывать проект крупного энергосберегающего комплекса INNA всего в 11 км от обсерватории. Комплекс предусматривает строительство множества ветряных турбин и химического производства. В ESO отмечают, что создаваемые комплексом вибрации могут значительно ухудшить эффективность работы всех её инструментов.