Доля трафика ChatGPT начинает сокращаться на фоне роста популярности Gemini

Почти трёхлетнее доминирование ChatGPT на рынке генеративного искусственного интеллекта, похоже, подходит к концу. Аналитические данные свидетельствуют о том, что у бессменного лидера помимо таких конкурентов, как Meta✴, Microsoft, Perplexity, Anthropic и xAI, появился серьёзный соперник в виде Google Gemini, аудитория которого стабильно растёт от месяца к месяцу.

Согласно исследованию аналитической компании Similarweb, доля веб-трафика ChatGPT за последний год сократилась с 86,6 % до 72,3 % на текущий момент. В то же время доля Gemini демонстрирует впечатляющую динамику, увеличившись за один год более чем в два раза — с 5,6 % до 13,7 %. Этот рост, как отмечает Android Authority, делает платформу Google единственным конкурентом, сумевшим захватить уже более 10 % рынка искусственного интеллекта.

При этом путь Gemini не был таким уж гладким. В конце 2024 года на «ИИ-сцене» неожиданно появился DeepSeek, который на короткое время сумел обогнать Gemini по доле трафика. Однако ажиотаж вокруг этого сервиса поутих и спустя несколько месяцев доля его трафика упала до 3,9 %, и компания снова отстала от Gemini.

Таким образом, несмотря на сохраняющийся значительный отрыв от ChatGPT по количеству пользователей, именно Google Gemini демонстрирует наиболее устойчивую и предсказуемую положительную динамику. В то время как другие участники рынка, такие как Perplexity и тот же DeepSeek, переживали взлёты и падения, рост Gemini оставался последовательным.