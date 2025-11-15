Сегодня 15 ноября 2025
Доля трафика ChatGPT начинает сокращаться на фоне роста популярности Gemini

Почти трёхлетнее доминирование ChatGPT на рынке генеративного искусственного интеллекта, похоже, подходит к концу. Аналитические данные свидетельствуют о том, что у бессменного лидера помимо таких конкурентов, как Meta, Microsoft, Perplexity, Anthropic и xAI, появился серьёзный соперник в виде Google Gemini, аудитория которого стабильно растёт от месяца к месяцу.

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Согласно исследованию аналитической компании Similarweb, доля веб-трафика ChatGPT за последний год сократилась с 86,6 % до 72,3 % на текущий момент. В то же время доля Gemini демонстрирует впечатляющую динамику, увеличившись за один год более чем в два раза — с 5,6 % до 13,7 %. Этот рост, как отмечает Android Authority, делает платформу Google единственным конкурентом, сумевшим захватить уже более 10 % рынка искусственного интеллекта.

Источник изображения: Similarweb

При этом путь Gemini не был таким уж гладким. В конце 2024 года на «ИИ-сцене» неожиданно появился DeepSeek, который на короткое время сумел обогнать Gemini по доле трафика. Однако ажиотаж вокруг этого сервиса поутих и спустя несколько месяцев доля его трафика упала до 3,9 %, и компания снова отстала от Gemini.

Таким образом, несмотря на сохраняющийся значительный отрыв от ChatGPT по количеству пользователей, именно Google Gemini демонстрирует наиболее устойчивую и предсказуемую положительную динамику. В то время как другие участники рынка, такие как Perplexity и тот же DeepSeek, переживали взлёты и падения, рост Gemini оставался последовательным.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: gemini, openai, ии
