Авоська для Apple iPhone за $230 была распродана за считанные часы

На уходящей неделе Apple представила экстравагантный аксессуар iPhone Pocket, созданный в сотрудничестве с модной маркой Issey Miyake, которая ценителям истории самой Apple могла запомниться авторством знаменитой чёрной «водолазки», которую любил носить основатель компании Стив Джобс (Steve Jobs). Не самый дешёвый аксессуар был распродан за считанные часы, как поясняет Bloomberg.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Представители издания отправились в фирменный магазин Apple в Нью-Йорке, который стал одним из нескольких торговых точек по всему миру, получивших ограниченную партию iPhone Pocket. Утром в пятницу, как отмечает Bloomberg, у дверей магазина собралась группа желающих приобрести данный аксессуар, который можно использовать для ношения iPhone несколькими способами. Длинный вариант за $230 можно носить через плечо или на шее, а короткий за $150 носится либо на предплечье, как дамская сумка, либо крепится к ней или другим подобным багажным аксессуарам.

Среди потенциальных покупателей iPhone Pocket, как пояснило агентство Bloomberg по итогам визита в указанную точку продаж, оказались как коллекционеры продукции Issey Miyake, так и модные дизайнеры или блогеры. Многим не удалось получить желаемый вариант аксессуара, поскольку первая партия была почти моментально распродана. Такой же статус iPhone Pocket указан и в интернет-магазине Apple. Права предлагать спорную по своему сочетанию цены и функциональности новинку в офлайне удостоились всего десять фирменных магазинов Apple в разных странах. В любом случае, этой самой «авоське» суждено стать одним из тех аксессуаров Apple, который привлёк внимание своей неоправданно высокой ценой. Предшествующие примеры включали салфетку за $19 и подставку для монитора за $999.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: apple, apple iphone, аксессуары, стив джобс
