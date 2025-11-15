Сегодня 15 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI замаскировала характерный признак...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI замаскировала характерный признак ИИ-текстов в выдаче ChatGPT

OpenAI заявила, что устранила проблему с неконтролируемым использованием длинного тире (em dash) в ответах ChatGPT. В последние месяцы этот знак препинания стал повсеместно ассоциироваться с текстами, созданными с помощью больших языковых моделей (LLM), и появлялся в школьных сочинениях, деловой переписке, комментариях в соцсетях, чатах поддержки, рекламных материалах и других форматах. Многие интерпретировали его присутствие как признак использования искусственного интеллекта (ИИ) вместо самостоятельного написания.

Источник изображения: Emiliano Vittoriosi/Unsplash

Источник изображения: Emiliano Vittoriosi/Unsplash

При этом многие отмечали, что активно использовали длинное тире в своих текстах задолго до появления ИИ-моделей. Однако неспособность чат-ботов избегать этого символа сделала «тире ChatGPT» новым раздражающим элементом, даже несмотря на то, что его наличие не было надёжным доказательством использования ИИ. Инженеры OpenAI долгое время не могли решить проблему, а пользователи не могли заставить чат-бота перестать ставить длинное тире, даже давая ему на этот счёт прямые указания.

Теперь же глава компании Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что вопрос полностью решён. В своём посте в X он написал: «Если вы скажете ChatGPT не использовать длинные тире в ваших пользовательских инструкциях, он наконец-то сделает то, что должен! Это маленькая, но приятная победа.».

В сообщении на Threads, где компания в шутливой форме заставила ChatGPT извиниться за «длинное тире», поясняется, что если чат-боту также запретить его использование через раздел пользовательских инструкций в настройках персонализации, то это станет ещё более надёжным вариантом. То есть, длинное тире не будет исключено из ответов по умолчанию, но пользователи получат более точный контроль над частотой его появления.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Доля трафика ChatGPT начинает сокращаться на фоне роста популярности Gemini
OpenAI тестирует групповые чаты в ChatGPT
OpenAI представила GPT-5.1 — ChatGPT станет умнее и приятнее в общении
Глава Microsoft раскритиковал идею единой доминирующей ИИ-модели на замену человека
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA
Anthropic обвинила китайских хакеров в использовании Claude Code для шпионажа
Теги: openai, chatgpt, ии-бот
openai, chatgpt, ии-бот
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Россияне продолжают смотреть замедленный YouTube — он остался в пятёрке самых популярных соцсетей в России
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA
Соруководитель CD Projekt раскрыл, зачем игроков The Witcher 3: Wild Hunt заставили выбирать между Йеннифэр и Трисс
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
WhatsApp интегрируется со сторонними мессенджерами в Европе — все чаты в одном месте
OpenAI замаскировала характерный признак ИИ-текстов в выдаче ChatGPT 33 мин.
Microsoft принудительно обновит ПК с Windows 11 23H2 до 25H2 41 мин.
Новая статья: ARC Raiders — выживает общительнейший. Рецензия 12 ч.
Почитать и покататься: Минцифры расширило список веб-ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета 13 ч.
Google обязали заплатить €572 млн немецким сайтам сравнения цен Idealo и Producto за то, что поисковик мешал их работе 13 ч.
Microsoft прикрыла лазейку для бесплатной активации Windows посредством KMS38 13 ч.
Вдохновлённый S.T.A.L.K.E.R. кооперативный шутер Misery вернулся в Steam — разработчики уладили конфликт с GSC Game World 14 ч.
Амбициозный симулятор жизни Paralives не выйдет 8 декабря в раннем доступе Steam — объявлена новая дата релиза 15 ч.
Биткоин упал ниже $95 000 на фоне снижения акций криптобирж и технологических компаний 17 ч.
Google предложила Еврокомиссии поменять подход к рекламе вместо продажи активов 17 ч.
Google потратит на строительство трёх новых ЦОД в Техасе $40 млрд 4 ч.
В Китае замечен прототип обновлённого электромобиля Xiaomi SU7 5 ч.
В следующем году Samsung намеревается продать 7 млн складных смартфонов 5 ч.
Авоська для Apple iPhone за $230 была распродана за считанные часы 6 ч.
Доля трафика ChatGPT начинает сокращаться на фоне роста популярности Gemini 11 ч.
Retro Games выпустила THEA1200 — полноразмерную реплику культового Amiga 1200 за €190 11 ч.
Европейский Очень большой телескоп в Чили увеличил чувствительность в десять раз — удивительные находки не заставят себя ждать 13 ч.
Распахните небо! У вас накурено: выбросы CO₂ от сжигания ископаемого топилва установили новый рекорд 13 ч.
Asus представила GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti Dual Evo с короткими печатными платами и сдвинутым разъёмом питания 15 ч.
MSI представила плату PRO B840M-P EVO WIFI6E PZ начального уровня с разъёмами питания на обратной стороне 15 ч.