OpenAI замаскировала характерный признак ИИ-текстов в выдаче ChatGPT

OpenAI заявила, что устранила проблему с неконтролируемым использованием длинного тире (em dash) в ответах ChatGPT. В последние месяцы этот знак препинания стал повсеместно ассоциироваться с текстами, созданными с помощью больших языковых моделей (LLM), и появлялся в школьных сочинениях, деловой переписке, комментариях в соцсетях, чатах поддержки, рекламных материалах и других форматах. Многие интерпретировали его присутствие как признак использования искусственного интеллекта (ИИ) вместо самостоятельного написания.

При этом многие отмечали, что активно использовали длинное тире в своих текстах задолго до появления ИИ-моделей. Однако неспособность чат-ботов избегать этого символа сделала «тире ChatGPT» новым раздражающим элементом, даже несмотря на то, что его наличие не было надёжным доказательством использования ИИ. Инженеры OpenAI долгое время не могли решить проблему, а пользователи не могли заставить чат-бота перестать ставить длинное тире, даже давая ему на этот счёт прямые указания.

Теперь же глава компании Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что вопрос полностью решён. В своём посте в X он написал: «Если вы скажете ChatGPT не использовать длинные тире в ваших пользовательских инструкциях, он наконец-то сделает то, что должен! Это маленькая, но приятная победа.».

В сообщении на Threads, где компания в шутливой форме заставила ChatGPT извиниться за «длинное тире», поясняется, что если чат-боту также запретить его использование через раздел пользовательских инструкций в настройках персонализации, то это станет ещё более надёжным вариантом. То есть, длинное тире не будет исключено из ответов по умолчанию, но пользователи получат более точный контроль над частотой его появления.