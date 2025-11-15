Nvidia преуспела в продажах оборудования, но провалилась с корпоративным ПО

Nvidia достигла астрономических высот на волне бума искусственного интеллекта и первая в истории вышла на рыночную капитализацию в $5 трлн. Она успешно продаёт ИИ-ускорители, но никак не может отладить механизмы реализации корпоративного ПО, сообщает Business Insider, журналистам которого удалось ознакомиться с материалами внутренней переписки компании. Клиенты не всегда понимают, зачем оно нужно, и какие обязательства готова взять на себя Nvidia.

В переписке говорится о продажах пакета Nvidia AI Enterprise (NVAIE) и других программных решений: системы управления кластерами графических процессоров Run:ai; платформы моделирования трёхмерных миров Omniverse; а также технологии vGPU для виртуализации и совместного использования графических процессоров. Пакет NVAIE предназначен для создания ИИ-приложений — он дебютировал в 2021 году как единая платформа для ИИ-ускорителей Nvidia и средств CUDA для выполнения широкого спектра вычислительных задач. Инструментами NVAIE пользуются крупные клиенты Nvidia, в том числе биржа Nasdaq, оператор AT&T и Налоговое управление США. Специалисты по продажам Nvidia стремятся наладить реализацию программных решений для бизнеса — платформа CUDA поставляется бесплатно и к коммерческому корпоративному ПО не относится.

Основная специализация Nvidia — разработка графических процессоров и другого оборудования для ИИ, и информацию о продажах ПО для бизнеса компания в отчётах не раскрывает. Оно занимает меньшую часть бизнеса компании, но способствует получению регулярного дохода от ассортимента ИИ-продукции, аппаратной и программной, привязывая клиентов. Единый отлаженный механизм продаж отсутствует, из-за чего возникают перекосы: так, за III квартал 2026 финансового года (закончился 26 октября 2025 года) компания прогнозировала на 10 % перевыполнить план продаж «чистого» ПО в Северной и Латинской Америке; при этом план продаж аппаратного и программного обеспечения в комплекте она готовилась выполнить лишь на 39 %, говорится в одном из писем. Прогноз продаж всего ПО за квартал составлял $78,7 млн — на пакет NVAIE ожидались 186 % плана.

Чтобы отладить механизм продаж, в компании решили сформировать «единую концепцию ПО» для NVAIE и других программных продуктов, говорится в письме, датированном июлем. В Nvidia начали планировать семинары для клиентов, посвящённые внедрению NVAIE и других продуктов для разработки проектов в сфере ИИ. В одном из августовских писем уже в подробностях говорится о необходимости организовать дополнительное обучение — как внутри компании, так и при ведении переговоров с клиентами. «Самой большой проблемой будет разъяснить отделам закупок и юридическим отделам [потенциальных клиентов], чем является и чем не является наше ПО AI Enterprise», — говорится в документе. В нём же упоминается «фундаментальный разрыв» между Nvidia и юридическими и закупочными отделами клиентов в понимании процессов продажи ПО компании, который проявляется во время переговоров, «особенно в отраслях со строгим регулированием», таких как финансы и здравоохранение.

Одним из камней преткновения стали обязательства по обеспечению безопасности данных и возмещению ущерба — в случае предъявления иска клиенту они являются юридической ответственностью Nvidia. Ещё одной проблемой стала максимальная планка ответственности для Nvidia: клиент предлагал установить более высокие пределы для возмещения ущерба, чем те, что устраивали производителя. Nvidia — не единственная компания, которая стремится противостоять неравномерному развёртыванию ИИ в бизнесе — некоторые клиенты до сих пор считают его крупномасштабное внедрение преждевременным.