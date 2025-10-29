Nvidia первой в истории достигла капитализации в $5 трлн — триллион она прибавила всего за четыре месяца

На сегодняшних торгах компания Nvidia достигла исторического уровня рыночной капитализации в $5 трлн. Акции выросли на 5,2 % до $211,47 по состоянию на 9:36 утра по нью-йоркскому времени (16:36 по Москве), что позволило Nvidia преодолеть этот рубеж. Прошло всего четыре месяца с тех пор, как рыночная оценка компании превысила $4 трлн. Рыночная оценка Nvidia резко выросла после объявления о сделках с Nokia, Samsung, Hyundai Motor и другими компаниями.

На рынке, движимом оптимизмом в отношении революционных изменений в мировой экономике с помощью ИИ, Nvidia занимает особое место. Взлёт стоимости акций компании на 50 % в этом году обеспечил почти пятую часть 17-процентного роста индекса S&P 500. Следующими по величине компаниями являются Microsoft и Apple чья капитализация составляет около $4 трлн.

«Ещё несколько лет назад рыночная капитализация в 5 триллионов долларов была бы немыслима, — заявил директор по инвестициям Truist Advisory Services Кит Лернер (Keith Lerner). — Рынок, безусловно, делает большие ставки на идею трансформации ИИ».

Акции Nvidia выросли после заявления Дональда Трампа (Donald Trump) о его намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping) поставки чипов Nvidia Blackwell. На цене акция также сказались разъяснения главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) про отсутствие признаков пузыря на рынке ИИ. Он утверждает, что новейшие чипы принесут компании полтриллиона долларов дохода. Ещё одним стимулирующим фактором стала презентация системы для взаимодействия квантовых компьютеров с чипами искусственного интеллекта.

Аналитики Уолл-стрит полны оптимизма относительно перспектив Nvidia. Из 80 финансовых экспертов, освещающих деятельность компании, более 90 % дали её акциям рейтинг «покупать», и только один — аналитик Seaport Global Securities Джей Голдберг (Jay Goldberg) — рекомендовал продавать. Средняя целевая цена акций составляет $225,48, что предполагает дальнейший потенциал роста около 7 %.

Тем не менее, столь резкий рост акций Nvidia вызвал и некоторую долю скептицизма в отношении повышения их стоимости в дальнейшем. С конца 2022 года акции компании выросли более чем на 1300 %. Некоторые аналитики полагают, что Nvidia всё же будет вынуждена уступить часть доли рынка конкурентам, таким как Advanced Micro Devices и Broadcom. Немало опасений также связано с отсутствием необходимой энергетической инфраструктуры для ускоренного развития ИИ.