Сегодня 29 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Nvidia первой в истории достигла капитал...
реклама
Новости Hardware

Nvidia первой в истории достигла капитализации в $5 трлн — триллион она прибавила всего за четыре месяца

На сегодняшних торгах компания Nvidia достигла исторического уровня рыночной капитализации в $5 трлн. Акции выросли на 5,2 % до $211,47 по состоянию на 9:36 утра по нью-йоркскому времени (16:36 по Москве), что позволило Nvidia преодолеть этот рубеж. Прошло всего четыре месяца с тех пор, как рыночная оценка компании превысила $4 трлн. Рыночная оценка Nvidia резко выросла после объявления о сделках с Nokia, Samsung, Hyundai Motor и другими компаниями.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

На рынке, движимом оптимизмом в отношении революционных изменений в мировой экономике с помощью ИИ, Nvidia занимает особое место. Взлёт стоимости акций компании на 50 % в этом году обеспечил почти пятую часть 17-процентного роста индекса S&P 500. Следующими по величине компаниями являются Microsoft и Apple чья капитализация составляет около $4 трлн.

«Ещё несколько лет назад рыночная капитализация в 5 триллионов долларов была бы немыслима, — заявил директор по инвестициям Truist Advisory Services Кит Лернер (Keith Lerner). — Рынок, безусловно, делает большие ставки на идею трансформации ИИ».

Источник изображений: bloomberg.com

Источник изображений: bloomberg.com

Акции Nvidia выросли после заявления Дональда Трампа (Donald Trump) о его намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping) поставки чипов Nvidia Blackwell. На цене акция также сказались разъяснения главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) про отсутствие признаков пузыря на рынке ИИ. Он утверждает, что новейшие чипы принесут компании полтриллиона долларов дохода. Ещё одним стимулирующим фактором стала презентация системы для взаимодействия квантовых компьютеров с чипами искусственного интеллекта.

Аналитики Уолл-стрит полны оптимизма относительно перспектив Nvidia. Из 80 финансовых экспертов, освещающих деятельность компании, более 90 % дали её акциям рейтинг «покупать», и только один — аналитик Seaport Global Securities Джей Голдберг (Jay Goldberg) — рекомендовал продавать. Средняя целевая цена акций составляет $225,48, что предполагает дальнейший потенциал роста около 7 %.

Тем не менее, столь резкий рост акций Nvidia вызвал и некоторую долю скептицизма в отношении повышения их стоимости в дальнейшем. С конца 2022 года акции компании выросли более чем на 1300 %. Некоторые аналитики полагают, что Nvidia всё же будет вынуждена уступить часть доли рынка конкурентам, таким как Advanced Micro Devices и Broadcom. Немало опасений также связано с отсутствием необходимой энергетической инфраструктуры для ускоренного развития ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NVIDIA и General Atomics создали виртуальный терморядерный реактор с помощью ИИ
В США построят семь новых ИИ-компьютеров на чипах NVIDIA по заказу Министерства энергетики США
NVIDIA представила интерконнект NVQLink для гибридных вычислений на базе GPU и QPU
Seagate подключилась к сбору сливок с ИИ-бума — серверная выручка взлетела на 34 %
«Яндекс» объединил направления поиска и ИИ: выручка подскочила на 32 %, а прибыль — на 43 %
Политическая активность Илона Маска стоила Tesla продаж более 1 млн электромобилей только в США
Теги: nvidia, капитализация, рыночная стоимость, рекорд, рост акций
nvidia, капитализация, рыночная стоимость, рекорд, рост акций
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.