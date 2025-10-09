Сегодня 09 октября 2025
Дженсен Хуанг отправил в Samsung гарантийное письмо — в компании не верят, что Nvidia захочет закупать её HBM3E

В конце сентября стало известно, что после неоднократных попыток удовлетворить требования Nvidia к закупаемой памяти типа HBM3E, южнокорейская Samsung Electronics всё же добилась своего, и получила право снабжать ею данного заказчика. Теперь южнокорейские СМИ сообщают, что соответствующие намерения Nvidia подкрепила письменно в обращении к фактическому руководителю Samsung Ли Чжэ Ёну (Lee Jae-yong).

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Издание News1 Korea сообщает, что недавно основатель и руководитель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) направил председателю совета директоров Samsung Electronics письмо с заверениями о готовности на регулярной основе закупать у этого поставщика 12-ярусные микросхемы HBM3E для использования в составе ускорителей семейства GB300. По данным источника, попытки Samsung встроиться в цепочку поставок Nvidia с конкретным типом памяти длились около года и семи месяцев. Ещё в марте прошлого года Дженсен Хуанг оставил свой автограф с одобрением на символической пластине с чипом HBM3E производства Samsung, но фактически предлагаемая этой компанией продукция не могла удовлетворить требования Nvidia вплоть до прошлого месяца.

Где-то в начале текущего года Samsung предложила Nvidia заметно переработанные чипы HBM3E, после чего процесс сертификации встал на путь к успеху. Впрочем, конкуренты Samsung в этой сфере оказались далеко впереди, поскольку SK hynix начала снабжать Nvidia своими 12-ярусными чипами ещё в сентябре прошлого года, а в феврале текущего к ней присоединилась американская Micron Technology. С точки зрения планов Nvidia, память типа HBM3E приближается к излёту своего жизненного цикла, поэтому много заработать на поставках своих микросхем этого типа Samsung не успеет. Зато Samsung уже предлагает своим клиентам образцы HBM4, и с их сертификацией она может добиться большего успеха, чем с HBM3E.

Попутно стало известно, что Samsung закупила у Nvidia около 50 000 ускорителей вычислений. Предполагается, что они понадобятся для развития как собственных решений компании в сфере ИИ, так и реализации совместного проекта с OpenAI по строительству специализированного вычислительного центра на территории Южной Кореи.

Источник:

Теги: nvidia, hbm3e, samsung electronics, ии, ии-чип
