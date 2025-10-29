Капитализация Nvidia вплотную приблизилась к рекордным $5 трлн

На осенней конференции GTC 2025 глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) не только продемонстрировал ускорители вычислений Vera Rubin, но и объявил о новых многомиллиардных сделках, в которых компания так или иначе участвует. В совокупности это дало толчок для роста курсовой стоимости акций Nvidia, которые подорожали более чем на 5 % и приблизили её капитализацию к $5 трлн.

Точнее говоря, как поясняет Reuters, в пике сумма приблизилась к $4,94 трлн, впервые так близко подступив к психологически важному рубежу в $5 трлн. В ходе торговой сессии капитализация Nvidia выросла сразу на $230 млрд и закрепилась на отметке $4,89 трлн. С начала этого года сумма успела вырасти на 50 %, в июле впервые преодолев отметку в $4 трлн. Microsoft и Apple тоже обладают капитализацией более $4 трлн, но до следующей «круглой отметки» им пока далеко, в отличие от Nvidia.

С полей конференции GTC 2025, которую Nvidia проводит в Вашингтоне в расчёте на участие президента США Дональда Трампа (Donald Trump), находящегося в отъезде, основатель компании донёс до инвесторов ряд важных фактов. Как пояснил Дженсен Хуанг, за предыдущих четыре квартала Nvidia поставила клиентам 6 млн чипов семейства Blackwell. В следующем году она рассчитывает выручить на их поставках в сочетании с ещё более новым семейством Vera Rubin не менее $500 млрд. Кроме того, Nvidia участвует в строительстве семи суперкомпьютеров для американских правительственных структур, а за счёт сделки с Nokia намеревается стать серьёзным игроком на американском рынке телекоммуникационной инфраструктуры. Хуанг также напомнил, что TSMC начала выпускать чипы поколения Blackwell для неё на территории Аризоны.

Звучали из уст основателя Nvidia и не совсем оптимистичные комментарии. Во-первых, доля продукции компании на китайском рынке сократилась до нуля, хотя формально власти США и разрешили ей поставлять свои ускорители H20 на местный рынок, но теперь их экспансии уже противодействуют внутренние факторы. Во-вторых, Хуанг выразил озабоченность изменениями в иммиграционной политике США, заявив, что в результате вводимых ограничений Америка может лишиться половины ведущих разработчиков. Политика в этой сфере должна быть дальновидной и требует тонкой настройки, чтобы сохранить лидерство США в сфере технологий, как подчеркнул глава Nvidia. Говоря о проходящей встрече Трампа и Си Цзиньпина, основатель Nvidia признался, что не имеет понятия, будут ли политики обсуждать вопрос поставок американских ускорителей в Китай. Зато он признал, что американские ограничения в этой сфере уже вынудили некоторых разработчиков перейти на китайские платформы.