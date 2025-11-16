Сегодня 16 ноября 2025
Apple ускорила поиски нового генерального директора, Тим Кук может уйти уже в следующем году

Тиму Куку (Tim Cook), который в то время был операционным директором Apple, после ухода из жизни одного из основателей компании Стива Джобса (Steve Jobs) выпала сложная задача по управлению бизнесом, который ранее во многом зависел от личности его основателя. После пребывания во главе Apple на протяжении 14 лет, Кук может сложить полномочия в следующем году.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что совет директоров Apple и ключевые руководители компании сильнее вовлечены в процесс поиска преемника для действующего генерального директора, и смена лидеров намечена на 2026 год. Старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тёрнас (John Ternus) считается наиболее вероятным кандидатом на должность генерального директора Apple после ухода Тима Кука, но пока он не утверждён в этом статусе даже предварительно.

Подготовка смена лидеров Apple не вызвана какими-либо проблемами в достигаемых при Куке результатах, она обсуждалась давно и носит плановый характер. Скорее всего, имя преемника Кука будет названо не ранее конца января, когда будут подводиться итоги текущего квартала, который обычно приносит Apple хорошие финансовые результаты благодаря активным продажам нового поколения iPhone. В июне компания традиционно проводит большую конференцию WWDC для разработчиков и партнёров, в случае объявления о предстоящей смене генерального директора в начале года у неё будет достаточно времени адаптироваться к изменениям до начала мероприятия. Сохраняется вероятность, что кандидатура нового главы Apple будет раскрыта в другое время.

В этом месяце Тиму Куку исполнилось 65 лет, компанией он руководит с 2011 года. За это время капитализация Apple выросла с $350 млрд до $4 трлн, с этой точки зрения период «правления» Кука сложно назвать посредственным или неудачным. В рядах руководителей Apple в этом году произошло немало серьёзных перестановок, как отмечалось ранее. Преемнику Кука придётся иметь дело с существенными вызовами, поскольку компания давно не представляла по-настоящему революционных аппаратных решений, а в сегменте искусственного интеллекта она отстала от конкурентов и пытается полагаться на их технологии в развитии своей инфраструктуры. В ноябре 2023 года Тим Кук признался, что хотел бы видеть на своём месте человека с опытом работы в Apple, и в целом компания имеет весьма проработанные планы замещения подобных вакансий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: apple, тим кук, генеральный директор, кадровые перестановки, стив джобс
