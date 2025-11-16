Google готовится к запуску Gemini 3 — это может изменить расстановку сил в сфере ИИ

Google готовится к запуску Gemini 3.0 —новой версии своей большой языковой модели, которая должна получить существенные улучшения по сравнению с алгоритмом текущего поколения. На скорый запуск новой ИИ-модели неоднократно намекали сотрудники компании, включая гендиректора Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai), который заявлял, что алгоритм запустят до конца года.

Связанный с Gemini ажиотаж достиг пика в соцсети X и на других платформах, где некоторые пользователи высказали мнение о том, что Google уже тестирует Gemini 3 в реальных условиях. Учитывая, что в прошлом Google проводила полусекретное тестирование своих ИИ-моделей, эта версия может оказаться вполне реальной. Дело не только в ожиданиях пользователей. Конкуренты Google в сфере ИИ также ждут, чтобы посмотреть, что компания готовит в обновлении совей ИИ-модели. Ожидается, что Gemini 3 будет лучше справляться с написанием программного кода и генерацией мультимедийного контента.

С момента запуска ChatGPT в конце 2022 года Google фактически находилась в статусе догоняющего. Это действительно было так, поскольку компания впервые за долгие годы столкнулась с экзистенциальной угрозой. Однако IT-гигант смог оперативно переориентировать команды разработчиков для внедрения ИИ-инструментов в свои ключевые продукты. Сейчас количество пользователей Gemini растёт быстрыми темпами, а появление ИИ-алгоритмов конкурентов пока никак не пошатнуло рекламный бизнес Google.

Чтобы нагнать конкурентов Google задействовала все имеющиеся возможности. Компания не только создавала ИИ-модели, но и доносила их до конечных пользователей через свои продукты. Кроме того, у компании уже был облачный бизнес, который стал основой для инфраструктуры, необходимой для обучения ИИ-моделей. За счёт этого Google удалось остаться в стороне от всё более запутанной паутины ИИ-компаний, который всё чаще обращаются за помощью друг к другу.

На фоне не слишком успешного запуска GPT-5 будущая ИИ-модель Google может вплотную приблизиться к конкурентам. Если Gemini 3 окажется очень успешной, а инсайдеры говорят, что алгоритм выглядит чрезвычайно впечатляющим, то у Google появится возможность занять лидирующую позицию в гонке ИИ. Это был бы плохой сценарий для OpenAI, у которой не было ресурсов и инфраструктуры Google, и которая в основном полагалась на преимущества первопроходца и многочисленные партнёрские соглашения с другими отраслевыми игроками.

Тем не менее, Google ещё предстоит нагнать OpenAI по количеству пользователей. По данным источника, приложение Gemini достигло отметки в 650 млн пользователей в месяц, тогда как ChatGPT используют около 800 млн человек ежемесячно. Растущая популярность Gemini среди молодых пользователей поможет в этом, но разрыв всё ещё кажется весьма существенным.