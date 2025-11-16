Сегодня 16 ноября 2025
Первое платное обновление безопасности для Windows 10 принесло в старую ОС новые ошибки

Компания Microsoft подтвердила, что расследует сбой, из-за которого первое обновление в рамках платной программы Extended Security Updates (ESU) для Windows 10 не устанавливается на некоторых корпоративных компьютерах. Ошибка с кодом 0x800f0922 возникает даже на тех устройствах, где оформлена действующая подписка на продлённую поддержку, сообщает BleepingComputer.

Источник изображения: Microsoft

Обновление KB5068781 вышло 11 ноября и именно с него началась новая фаза поддержки Windows 10 после официального окончания периода поддержки этой операционной системы. По замыслу Microsoft, компании, продлившие поддержку через ESU, должны продолжать получать важные исправления безопасности. Однако на практике многие администраторы фиксируют, что обновление кажется установленным успешно только до перезагрузки, а после неё откатывается, оставляя систему без защиты. Кроме того, часть ИТ-специалистов сообщает, что некоторые корректно лицензированные компьютеры вообще не видят KB5068781 в списке доступных, что усложняет управление безопасностью в крупных сетях.

Как поясняет Microsoft, проблема затрагивает только те устройства, которые активированы через подписку Windows в Центре администрирования Microsoft 365. Те, кто использует традиционные MAK-ключи для активации ESU, сбоев не наблюдают. На данный момент Microsoft не назвала сроков выхода исправления и не предложила временных решений для обхода ошибки, что вызывает обеспокоенность у корпоративных клиентов, которые рассчитывали на бесперебойную защиту своих систем после завершения обычной поддержки Windows 10.

Напомним, поддержка Windows 10 была прекращена 14 октября 2025 года, система больше не будет получать обновлений безопасности и техническую поддержку. Пользователи могут продолжать использовать ОС, но она станет более уязвимой к вирусам и атакам. Программа ESU — это платная (или бесплатная для жителей Европейской экономической зоны) подписка от Microsoft, которая позволяет получать критически важные обновления безопасности для устаревших операционных систем после окончания их официальной поддержки. Это временное решение для тех, кому нужно продлить срок службы устройств для перехода на более новую платформу, и оно не включает новые функции или техническую поддержку, выходящую за рамки обновлений безопасности.

Теги: windows 10, microsoft
