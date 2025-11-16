Microsoft увидела негативную реакцию пользователей на пост о будущем Windows 11

Паван Давулури (Pavan Davuluri), глава подразделения Windows and Surface в Microsoft, дал комментарии на фоне волны негативной критики о текущем состоянии и будущем программной платформы Windows. В своём посте в соцсети X он заявил, что разработчики прислушиваются к отзывам и хотят сделать операционную систему удобной для всех пользователей.

«Команда и я получаем массу отзывов. Мы сопоставляем то, что видим в наших системах обратной связи по продукту, с тем, что слышим напрямую. Эти мнения не всегда совпадают, но оба источника важны. Я просмотрел комментарии и вижу акцент на таких вещах, как надёжность, производительность, простота использования и многое другое», — написал Давулури.

Его пост стал ответом на публикацию одного из пользователей X, который раскритиковал намерения Microsoft по превращению Windows в агентскую ОС, ориентированную на разработчиков. «Мы заботимся о разработчиках. Мы знаем, что нам есть над чем работать в плане пользовательского опыта, начиная с повседневной удобности использования, несогласованности диалоговых окон и заканчивая возможностями для опытных пользователей. Когда мы проводим совещания в команде, мы подробно обсуждаем эти и другие проблемные моменты, потому что мы хотим, чтобы разработчики выбирали Windows», — говорится в сообщении Давулури.

Не так давно Давулури заявил о намерении Microsoft превратить Windows в агентскую ОС. Пост привлёк внимание пользователей, многим из которых эта идея не понравилась. В конечном счёте Давулури пришлось отключить возможность комментирования поста, что было расценено, как попытка игнорировать обратную связь. Его новое заявление выглядит более обнадёживающим и показывает, что Microsoft видит реакцию пользователей и занимается решением вопросов, связанных с Windows, как с платформой вне контекста искусственного интеллекта.