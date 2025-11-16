Apple сократила вдвое комиссию для разработчиков мини-приложений

Apple объявила о сокращении комиссии App Store с 30 до 15 % для разработчиков мини-приложений, то есть приложений, работающих внутри других приложений вроде Telegram или Discord, если они присоединятся к новой партнёрской программе Mini Apps Partner Program.

Участникам партнёрской программы предлагается меньший размер комиссии в обмен на использование ими некоторых технологий Apple для создания своих приложений. В частности, они должны использовать программное обеспечение Apple для регистрации истории покупок пользователя, проверки его возраста и обработки покупок в приложении.

Эксперты расценивают этот шаг Apple как попытку стимулировать развитие своего магазина приложений App Store. Компания сейчас находится под давлением со стороны регулирующих органов Европы, а также судебных решений в США, основными требованиями которых являются отказ от контроля над App Store и снижение сборов. В большинстве стран магазин приложений Apple App Store — единственный источник для установки софта на iPhone, отметил ресурс CNBC.

«Эта программа разработана, чтобы помочь разработчикам, размещающим мини-приложения, развивать свой бизнес и повышать доступность мини-приложений в App Store, обеспечивая при этом отличный пользовательский опыт», — подчеркнула компания в своём заявлении.

Хотя Apple блокирует другим компаниям возможность предлагать их собственные магазины приложений на своей платформе, в последние годы она активно внедряет мини-приложения. В прошлом году компания разрешила взимать в мини-приложениях плату в рамках внутриигровых покупок за цифровые товары, такие как, например, игровая валюта или «жизни» в видеоиграх, используя программное обеспечение Apple.

Прежде чем приложение станет доступным для загрузки в App Store, его проверяют специалисты Apple. Участникам новой программы Apple тоже будет необходимо предоставлять компании информацию о каждом предложенном ими мини-приложении.