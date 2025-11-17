Сегодня 17 ноября 2025
«Всем не угодишь»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали, чего ждать от игры в раннем доступе

Хотя амбициозная тактическая стратегия Heroes of Might & Magic: Olden Era готовится лишь к премьере в раннем доступе, разработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen расценивают предстоящий релиз как полноценный.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

О подходе к раннему доступу Heroes of Might & Magic: Olden Era в интервью для журнала PC Gamer рассказали гендиректор Unfrozen Денис Фёдоров и уже бывший маркетинговый специалист студии Екатерина Приходько.

«Мы относимся к этому раннему доступу как к полноценному релизу, потому что для нас важен этот шанс, и мы не хотим его упускать», — цитируют Приходько в издании GamesRadar.

Фёдоров назвал разработку Heroes of Might & Magic: Olden Era «довольно большой» ответственностью: это первая игра серии за многие годы, фанатская база велика, а ожидания высоки. В то же время у команды есть видение и уверенность в успехе.

«Впереди долгая дорога, поэтому не ждите, что в раннем доступе всё будет работать как по маслу в плане баланса, ведь это всегда борьба. Всем не угодишь», — считает Фёдоров.

Помимо прочего, Фёдоров также отметил, что Heroes of Might & Magic: Olden Era создаётся с оглядкой на «самое лучшее» из всех эпох серии, но сам руководитель является фанатом второй и третьей частей «Героев Меча и Магии».

В результате октябрьского переноса старт раннего доступа Heroes of Might & Magic: Olden Era в Steam теперь ожидается на протяжении 2026 года. Кроме того, в сервисе Valve до сих пор можно оценить демоверсию игры.

Теги: heroes of might & magic: olden era, unfrozen, hooded horse, стратегия, тактика
