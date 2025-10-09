Heroes of Might & Magic: Olden Era всё-таки не выйдет в 2025 году, но есть и хорошая новость — в Steam доступна демоверсия

Издательство Hooded Horse и разработчики из студии Unfrozen на шоу в честь 30-летия «Героев Меча и Магии» поделились двумя важными новостями о своей тактической фэнтезийной стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Во-первых, насчёт сроков выхода. Как стало известно, до конца декабря выпустить Heroes of Might & Magic: Olden Era разработчики не успеют — ранний доступ стартует лишь в 2026 году. Задержку объяснил гендиректор Unfrozen Денис Фёдоров.

По словам Фёдорова, дополнительное время позволит команде отполировать игру ещё больше: улучшить интерфейс, переработать дизайн некоторых юнитов, повысить стабильность мультиплеера и других функций.

Во-вторых, в качестве компенсации за очередной перенос Heroes of Might & Magic: Olden Era получила в Steam бесплатную демоверсию. Геймплейный трейлер пробного издания прикреплён выше.

Демо Heroes of Might & Magic: Olden Era предлагает оценить обучение, три режима игры (арена, классический, с одним героем) и четыре фракции (Храм, Некрополь, Подземелье, Раскол). Никаких временных ограничений нет.

Фёдоров также сообщил, что количество добавлений Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого пользователями Steam превысило 800 тыс. Прошлое достижение (750 тыс.) разработчики отмечали в начале сентября.

На старте раннего доступа Heroes of Might & Magic: Olden Era обещают первый акт кампании, шесть фракций, генератор случайных карт, режим наблюдателя, текстовый перевод на русский и никакого Ubisoft Connect.