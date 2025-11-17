Бегун, который так и не вышел на старт: в Techland раскрыли подробности отменённой Dying Light

Франшиза зомби-боевиков с открытым миром Dying Light от разработчиков из польской студии Techland насчитывает три полноценные игры, однако не все проекты в рамках серии добрались до релиза.

Руководитель франшизы Dying Light Тимон Смектала (Tymon Smektala) в интервью порталу Insider Gaming поделился подробностями отменённой игры серии под названием Dying Light: Hellrunners.

Dying Light: Hellrunners создавалась в 2016−2017 годах, то есть между Dying Light (2015) и Dying Light 2 Stay Human (2022), и должна была стать дебютом франшизы в жанре казуального раннера.

В играх такого типа задача пользователей — бежать, преодолевая препятствия и собирая монеты/жетоны. Dying Light: Hellrunners позиционировалась как аналог Canabalt (см. скриншот выше) с более красивой графикой, паркуром и зомби.

Как правило, в раннер можно играть бесконечно, однако разработчики Dying Light: Hellrunners экспериментировали с разделением прохождения на уровни. Далеко проект, впрочем, не зашёл.

По словам Смекталы, после нескольких прототипов в команде поняли, что не смогут выделиться в жанре или привнести в него нечто действительно новое, поэтому разработка Dying Light: Hellrunners была отменена.

Что касается вышедших игр серии, то новейшей на сегодняшний день остаётся сентябрьская Dying Light: The Beast. На звание полноценной третьей части проект не претендует, хотя в Techland о ней именно так и отзываются.