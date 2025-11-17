Сегодня 17 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Казуальные игры Бегун, который так и не вышел на старт: ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Бегун, который так и не вышел на старт: в Techland раскрыли подробности отменённой Dying Light

Франшиза зомби-боевиков с открытым миром Dying Light от разработчиков из польской студии Techland насчитывает три полноценные игры, однако не все проекты в рамках серии добрались до релиза.

Источник изображения: Steam (WOKEGOD)

Источник изображения: Steam (WOKEGOD)

Руководитель франшизы Dying Light Тимон Смектала (Tymon Smektala) в интервью порталу Insider Gaming поделился подробностями отменённой игры серии под названием Dying Light: Hellrunners.

Dying Light: Hellrunners создавалась в 2016−2017 годах, то есть между Dying Light (2015) и Dying Light 2 Stay Human (2022), и должна была стать дебютом франшизы в жанре казуального раннера.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

В играх такого типа задача пользователей — бежать, преодолевая препятствия и собирая монеты/жетоны. Dying Light: Hellrunners позиционировалась как аналог Canabalt (см. скриншот выше) с более красивой графикой, паркуром и зомби.

Как правило, в раннер можно играть бесконечно, однако разработчики Dying Light: Hellrunners экспериментировали с разделением прохождения на уровни. Далеко проект, впрочем, не зашёл.

Ночные бегуны (Nightrunners) из Dying Light 2 к Hellrunners отношения не имеют (источник изображения: Steam)

Ночные бегуны (Nightrunners) из Dying Light 2 к Hellrunners отношения не имеют (источник изображения: Steam)

По словам Смекталы, после нескольких прототипов в команде поняли, что не смогут выделиться в жанре или привнести в него нечто действительно новое, поэтому разработка Dying Light: Hellrunners была отменена.

Что касается вышедших игр серии, то новейшей на сегодняшний день остаётся сентябрьская Dying Light: The Beast. На звание полноценной третьей части проект не претендует, хотя в Techland о ней именно так и отзываются.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«До сих пор, лёжа в кровати, иногда думаю об этом»: сооснователь Rockstar рассказал, что случилось с отменённым шпионским боевиком Agent
Трассировка лучей, «кошмарная» сложность и «Новая игра +»: Techland раскрыла план улучшений Dying Light: The Beast
2 миллиарда убитых зомби за 25 миллионов часов: разработчики Dying Light: The Beast раскрыли статистику игроков за первые дни после релиза
«Всем не угодишь»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали, чего ждать от игры в раннем доступе
Новая Splinter Cell умерла из-за увлечения Ubisoft играми-сервисами
Игровой движок Unreal Engine 6 выпустят значительно раньше ожидаемого
Теги: dying light, techland
dying light, techland
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Первое платное обновление безопасности для Windows 10 принесло в старую ОС новые ошибки
Microsoft увидела негативную реакцию пользователей на пост о будущем Windows 11
Google готовится к запуску Gemini 3 — это может изменить расстановку сил в сфере ИИ
Игровой движок Unreal Engine 6 выпустят значительно раньше ожидаемого
Шанхай намерен заменить официантов и поваров роботами сначала у себя, а потом и в других странах
Бегун, который так и не вышел на старт: в Techland раскрыли подробности отменённой Dying Light 19 мин.
«Всем не угодишь»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали, чего ждать от игры в раннем доступе 2 ч.
Глава Microsoft считает, что ИИ не должен обогащать лишь кучку техногигантов 2 ч.
Новая Splinter Cell умерла из-за увлечения Ubisoft играми-сервисами 3 ч.
«Базис» представляет новую версию Basis Dynamix Enterprise с поддержкой программно-определяемых сетей и зон доступности 4 ч.
Apple сократила вдвое комиссию для разработчиков мини-приложений 16 ч.
В Госдуме предлагают штрафовать российские ресурсы за авторизацию пользователей через Gmail 21 ч.
«Сбежать из Таркова проще, чем в него зайти»: Escape from Tarkov стартовала в Steam с рейтингом 30 % и пиковым онлайном на уровне The Day Before 16-11 11:06
Новая статья: Dispatch — помощь уже в пути. Рецензия 16-11 00:01
Новая статья: Gamesblender № 752: три «железных» анонса Valve, новый перенос GTA VI и «конечная» Halo Infinite 15-11 23:39
Realme GT 8 Pro поступит в продажу в России 2 декабря — с ним выйдут смарт-часы Realme Watch 5 2 ч.
Vertiv представила иммерсионные СЖО CoolCenter Immersion на 25–240 кВт 2 ч.
ИИ-производительность японского суперкомпьютера FugakuNEXT превысит 600 Эфлопс 3 ч.
Дефицит памяти в сегменте ПК может продлиться до 2027 года, как минимум 4 ч.
Основным новшеством iPhone Air второго поколения станет более экономичный 2-нм процессор 5 ч.
NEC и OpenСhip вместе разработают векторные ускорители на базе RISC-V и суперкомпьютеры Aurora следующего поколения 5 ч.
Со следующего года Apple перейдёт на иной график анонса новых моделей iPhone 6 ч.
Новая статья: Лучший процессор за 20 тысяч рублей — сравнение и тесты 13 ч.
Intel отказалась от массовых Xeon Diamond Rapids с восемью каналами памяти — останутся только 16-канальные процессоры 13 ч.
Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K получат увеличенные частоты, больше E-ядер и поддержку DDR5-7200 15 ч.