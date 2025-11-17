Сегодня 17 ноября 2025
Разработчики Pioner «с удвоенной силой» взялись за исправление главных проблем открытой «беты» и готовят новое тестирование

Российская студия с сербской штаб-квартирой GFA Games у себя в соцсетях отчиталась о завершении открытого бета-тестирования своего ролевого MMO-шутера Pioner и дальнейших планах на игру.

Источник изображений: GFA Games

Источник изображений: GFA Games

Напомним, изначально открытая «бета» Pioner должна была пройти с 4 по 11 ноября, однако из-за проблем со стабильностью серверов и доступом к игре GFA продлила испытания до 16 ноября.

В сопровождавшем окончание тестирования обращении GFA Games признала недоработки пробной версии, включая ряд критических ошибок, и взяла на себя ответственность за недостаточно тщательную подготовку к «бете».

В настоящее время GFA «с удвоенной силой» работает над исправлением самых серьёзных проблем в рамках тестирования: критических ошибок при сохранении прогресса и нестабильности серверов.

«Мы не будем обещать быстрых исправлений и не будем анонсировать новый контент, пока не решим эти фундаментальные проблемы. Наша первоочередная задача — использовать полученные в ходе тестирования данные, чтобы на релизе игра работала стабильно», — заверили в GFA.

Авторы также поблагодарили сообщество за участие и отзывы. В знак благодарности за «терпение и помощь» все пользователи «беты» после релиза получат облик «Боевая классика» для оружия и 200 кристаллов эфритана (премиальной валюты).

Релиз Pioner ожидается до конца 2025 года сначала в Steam (Windows и Linux), а затем на PS5, Xbox Series X и S. В ближайшее время разработчики проведут новое нагрузочное тестирование — прошлое предшествовало открытой «бете».

Источник:

pioner, gfa games, шутер, mmo
