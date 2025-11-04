Сегодня 04 ноября 2025
В Steam стартовала долгожданная открытая «бета» российского MMO-шутера Pioner — релиз всё ещё в 2025 году

Российская студия с сербской штаб-квартирой GFA Games объявила о старте в сервисе цифровой дистрибуции Steam долгожданного открытого бета-тестирования своего ролевого MMO-шутера Pioner.

Источник изображений: GFA Games

Для участия необходимо нажать кнопку «Присоединиться к тестированию» на странице Pioner в Steam. Испытания продлятся с 4 по 11 ноября. Достигнутый прогресс по окончании открытой «беты» сохранён не будет.

«Вы можете исследовать опасный и загадочный остров Тартар и опробовать игру до её полноценного релиза <...>. Это следующий шаг в продолжающейся разработке нашего проекта, последовавший за серией успешных закрытых бета-тестов», — отметили в GFA.

Бета-версия включает около 30 часов контента, сюжетную кампанию (пять актов), учебный рейд «Место крушения», PvE-рейд «Мануфактура» и PvP-режим «Бой насмерть» (Deathmatch).

Кроме того, участники открытого бета-тестирования смогут оценить турнир «Карнаж» (карточная мини-игра), глобальные квесты (три масштабные миссии), а также улучшенные цепочки заданий по Разбойным Пустошам и Мрачным Топям.

В сопровождавшем старт открытой «беты» объявлении разработчики заверили, что всё ещё планируют выпустить Pioner в конце 2025 года. Ранее сообщалось, что игра сначала выйдет в Steam, а затем на PS5, Xbox Series X и S.

Обещают платный релиз с микротранзакциями, широкий арсенал и бестиарий, графику на Unreal Engine 4, русскую озвучку от GamesVoice и обширную пострелизную поддержку, включая крупные расширения.

Источник:

