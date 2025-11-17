Сегодня 17 ноября 2025
Биткоин вновь упал — и обнулил весь рост с начала года

В минувшее воскресенье биткоин упал на 1,59 % до $93 684, что меньше уровня, достигнутого в конце прошлого года, когда наблюдался рост после победы президента Дональда Трампа (Donald Trump) на выборах, сообщил Bloomberg. 6 октября биткоин взлетел до рекордной отметки в $126 251, но спустя четыре дня начал падать после того, как заявление Трампа о пошлинах вызвало резкое падение рынков по всему миру.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Биткоин потерял более 10 % за последние семь дней, что стало третьим недельным падением подряд. Новое падение крупнейшей по рыночной стоимости криптовалюты свело на нет более 30 % роста, достигнутого с января.

Эдул Патель (Edul Patel), генеральный директор Mudrex, объяснил падение биткоина опасениями по поводу инфляции в США. По его словам, объявленное Трампом снижение пошлин для некоторых видов сельскохозяйственной продукции с целью сдержать рост цен на продукты питания усилило краткосрочную волатильность. Вместе с тем он отметил, что инвесторы увеличили длинные позиции с прошлой недели, активно скупая криптовалюту на падении ниже отметки в $100 тыс.

«Рынок в целом не склонен к риску», — заявил Мэтью Хоуган (Matthew Hougan), главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management из Сан-Франциско. «Криптовалюты были вроде канарейки в угольной шахте, они первыми дрогнули», — добавил он.

За последний месяц многие крупнейшие покупатели — от распределителей биржевых инвестиционных фондов до корпоративных казначейств — тихо отступили, лишив рынок поддержки, которая помогла криптовалюте достичь рекордных значений в начале этого года.

В этом году институциональные инвесторы были основой роста биткоина. Согласно данным Bloomberg, ETF в совокупности привлекли более $25 млрд, увеличив стоимость активов примерно до $169 млрд. Стабильные поступления поддержали статус криптовалюты как диверсификатора портфеля — средства защиты от инфляции, обесценивания денег и политической нестабильности. Но такая позиция всегда отличается неустойчивостью, оставляя за рынком выбор более спокойного, но не менее дестабилизирующего сценария — оттока.

«Активная распродажа активов — это результат одновременной фиксации прибыли краткосрочными инвесторами, оттока средств институциональных инвесторов, макроэкономической неопределённости и закрытия длинных позиций с использованием заёмных средств, — заявил Джейк Кеннис (Jake Kennis), старший аналитик Nansen. — Очевидно, что рынок временно выбрал нисходящий тренд после длительного периода консолидации/колебания в узком диапазоне».

Теги: биткоин, криптовалюта, рынок
