Новый уровень сложности, переработка механик, улучшения A-Life и многое другое: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.7

Как и предполагалось, крупное обновление 1.7 для постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не заставило себя долго ждать. Студия GSC Game World сообщила о выходе ожидаемого патча.

Основной особенностью 1.7 стал новый контент: обещанный уровень сложности «Мастер», режим «Экспедиция» (отключает ручные сохранения), новые аномалии и вид погодных условий (лёгкий дождь), а также возможность отключить интерфейс.

Команда обновила характеристики экипировки, переработала систему выносливости (появился бег трусцой), усложнила для NPC поиск героя в высокой траве, научила мутантов/NPC сбегать из боя и улучшила прицеливание на контроллерах.

В геймплейном трейлере 1.7 (прикреплён выше) также подчеркнули улучшения в системе A-Life. Фракции теперь могут расширять свои владения, а за разные точки интереса будут сражаться не только люди, но и мутанты.

Помимо прочего, 1.7 включает исправления и усовершенствования, связанные с оптимизацией, квестами, открытым миром, поддержкой модов и прочими аспектами. Список основных изменений доступен на странице в Steam.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в очередной раз поблагодарили игроков за поддержку и обратную связь, а также предупредили, что обновление 1.7 может привести к сбоям игры с установленными модами.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября 2024 года на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Версия для PS5 поступит в продажу 20 ноября, спустя ровно 12 месяцев с дебюта.