Сегодня 17 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Новый уровень сложности, переработка мех...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Новый уровень сложности, переработка механик, улучшения A-Life и многое другое: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.7

Как и предполагалось, крупное обновление 1.7 для постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не заставило себя долго ждать. Студия GSC Game World сообщила о выходе ожидаемого патча.

Источник изображений: GSC Game World

Источник изображений: GSC Game World

Основной особенностью 1.7 стал новый контент: обещанный уровень сложности «Мастер», режим «Экспедиция» (отключает ручные сохранения), новые аномалии и вид погодных условий (лёгкий дождь), а также возможность отключить интерфейс.

Команда обновила характеристики экипировки, переработала систему выносливости (появился бег трусцой), усложнила для NPC поиск героя в высокой траве, научила мутантов/NPC сбегать из боя и улучшила прицеливание на контроллерах.

В геймплейном трейлере 1.7 (прикреплён выше) также подчеркнули улучшения в системе A-Life. Фракции теперь могут расширять свои владения, а за разные точки интереса будут сражаться не только люди, но и мутанты.

Помимо прочего, 1.7 включает исправления и усовершенствования, связанные с оптимизацией, квестами, открытым миром, поддержкой модов и прочими аспектами. Список основных изменений доступен на странице в Steam.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в очередной раз поблагодарили игроков за поддержку и обратную связь, а также предупредили, что обновление 1.7 может привести к сбоям игры с установленными модами.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября 2024 года на PC (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Версия для PS5 поступит в продажу 20 ноября, спустя ровно 12 месяцев с дебюта.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вдохновлённый S.T.A.L.K.E.R. кооперативный шутер Misery вернулся в Steam — разработчики уладили конфликт с GSC Game World
Крупное обновление 1.7 добавит в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl хардкорный уровень сложности «Мастер» и не только
«Выглядит фантастически, как и в первый раз»: GSC показала геймплейный трейлер PS5-версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Microsoft анонсировала игровую презентацию Xbox Partner Preview — на ней покажут Tides of Annihilation, 007 First Light, Reanimal и многое другое
Capcom пообещала уберечь Resident Evil Requiem от судьбы Monster Hunter Wilds, которая даже спустя восемь месяцев страдает от проблем с оптимизацией
Разработчики Pioner «с удвоенной силой» взялись за исправление главных проблем открытой «беты» и готовят новое тестирование
Теги: s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl, gsc game world, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Первое платное обновление безопасности для Windows 10 принесло в старую ОС новые ошибки
В «Ростелекоме» заявили, что вчерашние сбои в работе интернета были вызваны вмешательством третьих лиц
ИИ поручили управление торговым автоматом — вскоре он попытался связаться с ФБР
Бегун, который так и не вышел на старт: в Techland раскрыли подробности отменённой Dying Light
Биткоин вновь упал — и обнулил весь рост с начала года
Календарь релизов 17 – 23 ноября: Moonlighter 2, Demonschool, Forestrike и Neon Inferno 13 мин.
Новый уровень сложности, переработка механик, улучшения A-Life и многое другое: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.7 15 мин.
Microsoft анонсировала игровую презентацию Xbox Partner Preview — на ней покажут Tides of Annihilation, 007 First Light, Reanimal и многое другое 55 мин.
Nintendo показала первые кадры из фильма по The Legend of Zelda — фанаты в восторге 2 ч.
Владелец Amazon Джефф Безос нашёл себе новую работу в сфере ИИ 3 ч.
Capcom пообещала уберечь Resident Evil Requiem от судьбы Monster Hunter Wilds, которая даже спустя восемь месяцев страдает от проблем с оптимизацией 4 ч.
Программный «ускоритель» Huawei обещает практически удвоить производительность дефицитных ИИ-чипов 5 ч.
Разработчики Pioner «с удвоенной силой» взялись за исправление главных проблем открытой «беты» и готовят новое тестирование 8 ч.
Глава Microsoft считает, что ИИ не должен обогащать лишь кучку техногигантов 11 ч.
Новая Splinter Cell умерла из-за увлечения Ubisoft играми-сервисами 12 ч.
Oppo выпустила смартфоны Reno15 Pro и Reno15 с 200-Мп камерами и Dimensity 8450 26 мин.
Утечки об уходе Тима Кука на пенсию — это продуманная проверка реакции рынка 2 ч.
Дефицит DRAM усиливается: продавцов уже заставляют продавать планки памяти только в комплекте с матплатами 2 ч.
«Ростелеком» пробурил под Камой уникальный кабельный переход для трансроссийской интернет-магистрали TEA NEXT 2 ч.
SpaceX в пятисотый раз успешно запустила многоразовую ракету Falcon 9 2 ч.
MaxSun представила плату MS-iCraft B850 Aiga для Ryzen 9000 и не только 2 ч.
Meta потратила 10 лет и $100 млрд на метавселенную, но так её и не создала 3 ч.
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 получат управление головой и множество других новых функций 3 ч.
Colorful выпустила видеокарты iGame Ultra Z BTF 2.0 с «невидимым» питанием 5 ч.
Перегрузка энергосетей угрожает лидерству Нидерландов в сфере ЦОД — доступный водород продолжают игнорировать 6 ч.