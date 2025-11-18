Сегодня 18 ноября 2025
Китай отправит запасной корабль для возвращения застрявших на станции «Тяньгун» тайконавтов

Китай назначил дату запуска космического корабля «Шэньчжоу-22» в беспилотном режиме к своей космической станции «Тяньгун», на которой застряли три китайских тайконавта миссии «Шэньчжоу-21». Ранее они уступили место для возвращения на Землю команде «Шэньчжоу-20», чей космический корабль был повреждён в результате столкновения с космическим мусором. Об этом со ссылкой на китайские источники пишет Space.com.

Вид на «Шэньчжоу-21», пристыкованный к космической станции «Тяньгун», 31 октября 2025 года. Источник изображения: CMSEO

Вид на «Шэньчжоу-21», пристыкованный к космической станции «Тяньгун», 31 октября 2025 года. Источник изображения: CMSEO

Три тайконавта миссии «Шэньчжоу-21» в настоящее время находятся на борту китайской космической станции «Тяньгун» без возможности вернуться домой после того, как один из китайских космических кораблей был повреждён, по всей видимости, ударом космического мусора. В результате удара образовались трещины в иллюминаторе капсулы SZ-20, космического корабля, который доставил трёх членов экипажа «Шэньчжоу-20» на «Тяньгун» в апреле 2025 года и должен был доставить их домой. После того, как эта капсула была признана непригодной для обратного полёта, экипаж «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю на борту корабля текущего экипажа. Это означает, что члены миссии «Шэньчжоу-21» остаются на станции без собственного корабля уже три дня.

Экипажу придётся подождать ещё немного. Согласно уведомлению о закрытии воздушного пространства, Китай планирует 25 ноября запустить запасной космический корабль к «Тяньгун» со своего космодрома Цзюцюань во Внутренней Монголии. Представитель Китайского агентства пилотируемых космических полётов (CMSA) сообщил государственному телеканалу CCTV, что «миссия по запуску космического корабля “Шэньчжоу-22” уже началась, подготовка всех систем идёт полным ходом, включая испытания космического корабля и ракетных компонентов, а также подготовку груза».

Официальный представитель добавил, что Китай воспользуется возможностью отправить продовольствие и дополнительный груз экипажу «Шэньчжоу-21», который 31 октября начал своё шестимесячное пребывание на борту «Тяньгун». В состав экипажа входят командир Чжан Лу (Zhang Lu), Чжан Хунчжан (Zhang Hongzhang) и Ву Фэй (Wu Fei), самый молодой член отряда тайконавтов Китая.

Первоначально запуск «Шэньчжоу-22» планировался на апрель–май 2026 года. Но поскольку экипажу «Шэньчжоу-20» пришлось оставаться на станции на несколько дней дольше, чем изначально планировалось, запасы на «Тяньгун», вероятно, истощились быстрее, чем предполагалось. Пополнить провизию должен космический корабль «Шэньчжоу-22».

По данным SpaceNews, китайское космическое агентство держит в наличии ракету-носитель «Чанчжэн-2F» и запасной космический корабль «Шэньчжоу», готовые к ускоренному запуску всего за 8,5 суток. Однако запуск космического корабля для сближения и стыковки со станцией требует, чтобы космическая станция находилась в правильном положении на орбите относительно стартовой площадки. К моменту запуска «Шэньчжоу-22» к «Тяньгун» с момента обнаружения трещин в корабле SZ-20 пройдёт почти три недели.

Проблемы Китая с «Шэньчжоу» стали вторым инцидентом за два года, в результате которого люди «застряли» на борту космической станции без специального возвращаемого корабля. Астронавты NASA Бутч Уилмор (Butch Wilmore) и Суни Уильямс (Suni Williams) отправились на Международную космическую станцию (МКС) в июне 2024 года в рамках первого пилотируемого полёта космического корабля Boeing Starliner. При приближении к МКС они столкнулись с утечками гелия и проблемами с двигателями аппарата. NASA приняло решение вернуть Starliner на Землю без Уилмора и Уильямс на борту, чья запланированная 10-дневная миссия обернулась почти девятью с половиной месяцами на борту МКС. В итоге они вернулись на капсуле SpaceX Crew Dragon, отправленной на станцию полупустой, чтобы освободить для них место.

Некоторые эксперты по космическим полётам соглашаются во мнении, что эти инциденты стали «громким тревожным звонком» о необходимости создания специализированной международной службы спасения в космосе. Однако сотрудничество между тем же NASA и китайским космическим агентством, как правило, запрещено законодательством США.

Источник:

