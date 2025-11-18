Сегодня 18 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Утечка раскрыла дату выхода Silent Hill:...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Утечка раскрыла дату выхода Silent Hill: Townfall — загадочного хоррора от создателей Observation

Из анонсированных в октябре 2022 года трёх новых игр Silent Hill до сих пор не вышла лишь одна — психологический хоррор Silent Hill: Townfall от шотландской студии Screen Burn (в прошлом No Code). Но скоро, похоже, наступит и её время.

Источник изображения: Annapurna Interactive

Источник изображения: Annapurna Interactive

Как подметил польский портал CD-Action, в мексиканском интернет-магазине Liverpool Mexico раньше времени ненадолго появилась страница предзаказа Silent Hill: Townfall с указанием даты выхода игры.

Согласно утечке, Silent Hill: Townfall поступит в продажу 26 марта 2026 года как минимум для PS5. Liverpool Mexico быстро скрыл страницу, но в CD-Action успели сделать скриншот (см. изображение ниже).

Источник изображения: Liverpool Mexico

Источник изображения: Liverpool Mexico

Стоит отметить, что 26 марта 2026 года приходится на четверг — типичный день недели для выпуска игры, поэтому на простую заглушку со стороны Liverpool Mexico эта дата выхода не похожа.

Вероятно, официальная презентация Silent Hill: Townfall не за горами. В ближайшие дни (20 ноября) пройдёт трансляция Xbox Partner Preview — вполне возможно, игру покажут именно там.

Кадр из анонсирующего тизера Silent Hill: Townfall (источник изображения: Annapurna Interactive)

Кадр из анонсирующего тизера Silent Hill: Townfall (источник изображения: Annapurna Interactive)

Официальных подробностей Silent Hill: Townfall не имеет, но, по слухам, игра представляет собой сборник коротких страшилок с геймплеем ближе к P.T. и Silent Hill: The Short Message, нежели последним основным частям серии.

Издателем Silent Hill: Townfall выступает американская компания Annapurna Interactive. Screen Burn (ещё под именем No Code) к настоящему моменту выпустила две игры — Stories Untold (2017) и Observation (2019).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Американский регулятор выдал планы Konami на версию ремейка Silent Hill 2 для Xbox
Konami отобрала у покупателей Silent Hill f в Steam бонусы, которые случайно им подарила — фанаты требуют починить оптимизацию
Silent Hill f обогнала ремейк Silent Hill 2 по скорости продаж на запуске
Объявлены номинанты The Game Awards 2025 — Clair Obscur: Expedition 33 вне конкуренции
Ролевой экшен Where Winds Meet в антураже фэнтезийного Китая привлёк свыше 2 млн игроков за первые сутки
Календарь релизов 17 – 23 ноября: Moonlighter 2, Demonschool, Forestrike и Neon Inferno
Теги: silent hill: townfall, screen burn, annapurna interactive, хоррор
silent hill: townfall, screen burn, annapurna interactive, хоррор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ поручили управление торговым автоматом — вскоре он попытался связаться с ФБР
Разработчики Cities: Skylines 2 и Paradox Interactive разорвали сотрудничество — игру доверят другой студии
Капитализация Oracle рухнула на 30 % с того момента, когда её основатель стал богатейшим человеком планеты
Китай отправит запасной корабль для возвращения застрявших на станции «Тяньгун» тайконавтов
«Ростелеком» пробурил под Камой уникальный кабельный переход для трансроссийской интернет-магистрали TEA NEXT
Утечка раскрыла дату выхода Silent Hill: Townfall — загадочного хоррора от создателей Observation 11 мин.
Объявлены номинанты The Game Awards 2025 — Clair Obscur: Expedition 33 вне конкуренции 11 ч.
Ролевой экшен Where Winds Meet в антураже фэнтезийного Китая привлёк свыше 2 млн игроков за первые сутки 12 ч.
Календарь релизов 17 – 23 ноября: Moonlighter 2, Demonschool, Forestrike и Neon Inferno 14 ч.
Новый уровень сложности, переработка механик, улучшения A-Life и многое другое: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.7 14 ч.
Microsoft анонсировала игровую презентацию Xbox Partner Preview — на ней покажут Tides of Annihilation, 007 First Light, Reanimal и многое другое 14 ч.
Nintendo показала первые кадры из фильма по The Legend of Zelda — фанаты в восторге 15 ч.
Владелец Amazon Джефф Безос нашёл себе новую работу в сфере ИИ 16 ч.
Capcom пообещала уберечь Resident Evil Requiem от судьбы Monster Hunter Wilds, которая даже спустя восемь месяцев страдает от проблем с оптимизацией 17 ч.
Программный «ускоритель» Huawei обещает практически удвоить производительность дефицитных ИИ-чипов 18 ч.
Huawei выпустила в России смартфон Nova 14i с батареей на 7000 мА·ч — от 17 999 рублей 37 мин.
Рост цен на память приведёт к снижению объёмов производства смартфонов и ноутбуков в 2026 году 2 ч.
Arm объявила о поддержке интерфейса NVLink Fusion компании Nvidia 2 ч.
Производителям ПК в условиях роста цен на память придётся пожертвовать прибылью 5 ч.
Европа присоединилась к экзафлопсному клубу с суперкомпьютером JUPITER 9 ч.
Новая статья: Обзор смартфона OnePlus 15: самый мощный смартфон осени 2025 10 ч.
Samsung выпустила «умную клавиатуру» с кнопкой вызова ИИ за $109 12 ч.
Sparkle представила видеокарту Arc Pro B60 Dual Passive с боковым HDMI и пассивным охлаждением 12 ч.
Oppo выпустила смартфоны Reno15 Pro и Reno15 с 200-Мп камерами и Dimensity 8450 14 ч.
Утечки об уходе Тима Кука на пенсию — это продуманная проверка реакции рынка 14 ч.