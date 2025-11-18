Утечка раскрыла дату выхода Silent Hill: Townfall — загадочного хоррора от создателей Observation

Из анонсированных в октябре 2022 года трёх новых игр Silent Hill до сих пор не вышла лишь одна — психологический хоррор Silent Hill: Townfall от шотландской студии Screen Burn (в прошлом No Code). Но скоро, похоже, наступит и её время.
Как подметил польский портал CD-Action, в мексиканском интернет-магазине Liverpool Mexico раньше времени ненадолго появилась страница предзаказа Silent Hill: Townfall с указанием даты выхода игры.
Согласно утечке, Silent Hill: Townfall поступит в продажу 26 марта 2026 года как минимум для PS5. Liverpool Mexico быстро скрыл страницу, но в CD-Action успели сделать скриншот (см. изображение ниже).
Стоит отметить, что 26 марта 2026 года приходится на четверг — типичный день недели для выпуска игры, поэтому на простую заглушку со стороны Liverpool Mexico эта дата выхода не похожа.
Вероятно, официальная презентация Silent Hill: Townfall не за горами. В ближайшие дни (20 ноября) пройдёт трансляция Xbox Partner Preview — вполне возможно, игру покажут именно там.
Официальных подробностей Silent Hill: Townfall не имеет, но, по слухам, игра представляет собой сборник коротких страшилок с геймплеем ближе к P.T. и Silent Hill: The Short Message, нежели последним основным частям серии.
Издателем Silent Hill: Townfall выступает американская компания Annapurna Interactive. Screen Burn (ещё под именем No Code) к настоящему моменту выпустила две игры — Stories Untold (2017) и Observation (2019).
