Google выпустила улучшенный ИИ для прогнозирования погоды — в восемь раз быстрее, а также точнее

Компания Google представила усовершенствованную ИИ-модель для прогнозирования погоды. В скором времени она будет интегрирована в популярные продукты IT-гиганта, такие как поисковая система, ИИ-помощник Gemini и смартфоны Pixel.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

В сообщении отмечается, что сервис прогнозирования погоды с помощью ИИ уже доказал высокую точность. Кроме того, ИИ-модели быстрее и эффективнее справляются с прогнозированием по сравнению с традиционными инструментами. До сих пор Google работала в этой сфере на экспериментальном уровне. Теперь же прогнозирование погоды постепенно превращается в одно из конкурентных преимуществ продуктов и сервисов компании.

«Мы выносим это из лаборатории и передаём в руки пользователей в большем количестве способов, чем раньше, и в некотором роде снимаем с проекта статус экспериментального, потому что уверены, что наши прогнозы действительно весьма эффективны и полезны», — заявил Питер Батталья (Peter Battaglia), старший директор по исследованиям и устойчивому развитию Google Deep Mind.

По данным источника, новая ИИ-модель WeatherNext 2 генерирует прогнозы в 8 раз быстрее, чем предыдущая модель Google, а также точнее предсказывает 99,9 % переменных, таких как температура и ветер. ИИ-модель может генерировать сотни потенциальных сценариев на основе данных из одной начальной точки. Для составления детального прогноза требуется меньше минуты времени, тогда как на суперкомпьютере с физическими моделями, по данным Google, этот процесс занимает несколько часов. Традиционные модели требуют наличия больших вычислительных мощностей, поскольку они в процессе работы пытаются воссоздать сложную физику атмосферы для составления прогнозов. ИИ-модели стараются выявлять закономерности в исторических данных о погоде, чтобы предсказывать будущие изменения.

Теги: google, искусственный интеллект, погода
