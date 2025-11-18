Сегодня 18 ноября 2025
Биткоин рухнул ниже $90 000 и начертил «Крест смерти»

Курс биткоина продолжает стремительное снижение, упав во вторник до отметки $89 420 и окончательно потеряв все свои достижения, накопленные с начала года. Снижение ускорилось после того, как биткоину не удалось вернуться выше ключевого уровня поддержки в $93 700, в результате чего на графике сформировался пессимистичный технический индикатор, известный как «крест смерти» (death cross). Его появление часто совпадает с затяжными периодами снижения, особенно когда ликвидность на рынке сокращается.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Как пишет CoinDesk, приток средств в американские биржевые фонды (биткоин-ETF), собравшие ранее более $25 млрд, почти остановился и инвесторы уже две недели не вносят новые денежные средства. Причиной называют опасения, что тарифная политика администрации Дональда Трампа (Donald Trump) может усилить инфляцию, из-за чего ФРС США не станет снижать процентные ставки. Крупные корпоративные покупатели, активно скупавшие биткоин в первой половине года, также приостановили закупки.

Настроения на рынке криптовалют резко ухудшились. Индекс страха и жадности упал до 11 пунктов, сигнализируя о состоянии экстремально негативного настроения и являясь худшим показателем с 2022 года. При этом обсуждения биткоина в соцсетях и медиа резко выросли, что традиционно наблюдается в моменты массовой распродажи активов.

Аналитики не исключают дальнейшего падения курса до отметки $86 000 – $88 000, если биткоину не удастся быстро найти поддержку. В то же время некоторые эксперты полагают, что столь сильный пессимизм может создать почву для кратковременного восстановления, если отток средств из ETF стабилизируется, а макроэкономические данные в ближайшие недели станут менее агрессивными.

Известный инвестор Дэн Тапиеро (Dan Tapiero) предположил, что часть капитала теперь может перетекать из биткоина в стейблкоины и токенизированные активы. Несмотря на это, он уверен в долгосрочных перспективах криптовалюты, считая текущую волатильность обычным «рыночным шумом» при котором наблюдаются краткосрочные, случайные и непредсказуемые колебания цен.

Источник:

биткоин-etf, криптовалюта, биткоин
