Не для гуманитариев: Nvidia представила открытые ИИ-модели для цифровизации физики, механики, электроники и метеорологии

Компания Nvidia представила семейство открытых ИИ-моделей для перевода в цифру широкого спектра физических процессов. Семейство получило имя Apollo («Аполлон»), что отсылает к одноимённой миссии NASA по высадке американцев на Луну. По мнению Nvidia, пакет Apollo станет огромным скачком для человечества по созданию реалистичных цифровых двойников, что ускорит открытия во всех сферах практической деятельности человека.

Сегодня программное обеспечение для симуляции физических процессов во всём их многообразии, во-первых, закрытое, во-вторых, обычно не способно решать задачи в реальном масштабе времени, занимая компьютеры расчётами неделями и даже месяцами. Чтобы ускорить работу инженерной мысли Nvidia обучила специализированные ИИ-модели возможности обрабатывать данные с учётом всех законов физики в отдельных сферах знаний. Каждая из таких моделей семейства «Аполлон» может быть встроена в профессиональные программные пакеты, но при этом они остаются открытыми и будут совершенствоваться сообществами.

Утверждается, что преимущества ИИ-моделей компании уже оценили Applied Materials, Cadence, LAM Research, Luminary Cloud, KLA, PhysicsX, Rescale, Siemens и Synopsys, которые использовали эти открытые модели для моделирования и ускорения процессов проектирования в автомобильной, аэрокосмической и других отраслях.

В общем случае открытые ИИ-модели семейства Apollo помогут с автоматизацией в сфере разработки электроники и полупроводников, помогая отыскивать дефекты и проектировать схемы с учётом электрических, температурных и механических требований к ним; в области конструктивной механики модели обеспечат структурный анализ для автомобильной промышленности, производства бытовой электроники и аэрокосмической отрасли; в сфере предсказания погоды открытые ИИ-модели обеспечат глобальное и региональное прогнозирование, уменьшат масштаб предсказания и интеграцию данных наблюдений; в области электромагнетизма модели обеспечат моделирование беспроводной связи, радиолокационного обнаружения и высокоскоростной передачи оптических данных; наконец, они помогут в физике в широком спектре задач от ядерного синтеза до моделирования плазмы и гидродинамики.

С использованием физики искусственного интеллекта Nvidia компания Applied Materials уже разрабатывает новые материалы и производственные процессы, чтобы повысить энергоэффективность как производственного процесса, так и конечного продукта, тем самым устраняя самый серьёзный фактор, ограничивающий масштабирование производства полупроводников. В частности, Applied добилась ускорения работы модулей своего «мультифизического» программного обеспечения ACE+ до 35 раз, что позволяет быстрее исследовать и оптимизировать полупроводниковые процессы.

Запущенные с использованием пакета Apollo симуляции «всего самолёта» в среде Cadence Fidelity Charles Solver позволило обучить физическую модель ИИ, которая дала возможность создать цифрового двойника всего самолёта в реальном времени. Компания LAM Research сотрудничает с Nvidia, чтобы ускорить моделирование плазменных реакторов с помощью физики искусственного интеллекта компании. Плазменные реакторы играют ключевую роль в процессах травления и осаждения при производстве полупроводников.

Northrop Grumman и Luminary Cloud также используют физические модели искусственного интеллекта Nvidia для ускорения проектирования сопел двигателей космических аппаратов. Эта физическая модель искусственного интеллекта позволит инженерам Northrop Grumman быстро исследовать тысячи вариантов конструкций за рекордно короткое время. И таких примеров много. Остаётся надеяться, что ИИ заработает с практической пользой для человечества, оставив творчество в гуманитарной сфере для развлечения и отдыха.