DDR5 раскочегарили до 13 322 МГц: рекорд разгона памяти обновлён четвёртый раз за месяц

Ещё в октябре казалось, что на существенный прогресс в экстремальном разгоне оперативной памяти типа DDR5 в ближайшее время рассчитывать не приходится, но после преодоления рубежа DDR5-13000 у оверклокеров буквально открылось второе дыхание, и они начали покорять новые рекорды один за одним. В четвёртый раз за ноябрь лучшее достижение в этой сфере сменилось новым значением.

Новый мировой рекорд в сфере разгона памяти соответствует режиму DDR5-13322, который был зафиксирован немецким энтузиастом CENS при использовании единственного модуля памяти G.Skill серии Trident Z5 объёмом 24 Гбайт и материнской платы Asus ROG Maximus Z890 Apex, в которую был установлен процессор Intel Core Ultra 9 285K семейства Arrow Lake-S. Как и модуль памяти, центральный процессор охлаждался жидким азотом, предыдущее достижение удалось превзойти на символичные 111 МГц.

Модуль памяти G.Skill Trident Z работал в режиме DDR5-13322 при значениях таймингов CL68-127-127-127-2 и делителе частоты 3:194. Достижение интересно тем, что при разгоне памяти впервые удалось преодолеть рубеж DDR3-13300. Результат прошёл валидацию CPU-Z, а потому может считаться новым официальным мировым рекордом разгона DDR5. Для компании Asus это тоже своего рода реванш, поскольку три предыдущих рекорда были установлены с использованием материнской платы конкурирующей марки Gigabyte. Разумеется, для G.Skill это тоже очередная победа, поскольку предыдущие эксперименты подразумевали использование модулей памяти Adata, Corsair и Patriot.